Elizabeth was koningin van 15 naties: wie verbreekt de band met de Britten en wie niet?

Charles III is niet alleen koning geworden van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van onder meer Canada en Australië. Daar gaan ze nu goed nadenken of ze dat zo willen houden. Het Britse Gemenebest komt verder onder druk te staan.

Vlak na de dood van koningin Elizabeth werd overal in het Britse Gemenebest blijk gegeven van medeleven en hingen vlaggen halfstok. Alle aangesloten landen, van Canada tot aan Australië en van Jamaica tot aan Belize, namen afscheid van de vorstin. Ook haar zoon, de nieuwe koning, kon rekenen op steun. Zo erkende de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern plechtig ‘zijne majesteit koning Charles III als onze soeverein’.

Maar later komt er wel degelijk een moment dat er serieus moet worden gesproken over de toekomst. Koning Charles III volgt zijn moeder namelijk niet alleen op als staatshoofd van alle Britten in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), maar ook van de inwoners van 14 andere naties. Zij behoren tot de Commonwealth Realm, een groep binnen het grotere Gemenebest, dat 56 landen telt. Daar is nog steeds grondwettelijk, of in andere wetten, vastgelegd dat het Britse staatshoofd ook daar staatshoofd is. Het gaat om een ceremoniële functie en de landen zijn stuk voor stuk volstrekt onafhankelijk, maar de wet ligt er wel.

Overblijfsel

Het Gemenebest is een overblijfsel van het Britse Rijk. Onder de kolonisatoren waren de Britten ooit baas boven baas. Ze waren de belangrijkste economische en militaire macht, heersten over bijna een kwart van de wereldbevolking en een kwart van al het grondgebied. Rond de geboorte van Elizabeth, in 1926, verminderde dat. Andere machtsblokken betraden het wereldtoneel, onafhankelijkheidsbewegingen kregen vaste voet aan de grond en de wereld veranderde. Zuid-Afrika had de stap richting onafhankelijkheid al gezet in 1910, daarna volgde Egypte (1922) en met het uittreden van India in 1947 begon de grote uittocht.

Om de boel bij elkaar te houden werd het Gemenebest opgericht. Langzaam maar zeker liep dat verband vol met landen die zich ontworstelden aan de Britten, maar toch een zeker voordeel zagen in samenwerking. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband van ‘soevereine en gelijke’ naties: voornamelijk oud-koloniën. Op dit moment gaat het om 56 naties met 2,5 miljard inwoners, verspreid over de hele wereld: denk aan India en Pakistan, Nigeria, Singapore, Rwanda, Cyprus, Malta en Maleisië.

Discussie

De meeste landen hebben inmiddels officieel afscheid genomen van het Britse koningshuis, maar niet allemaal. In de Commonwealth Realm zitten nu nog bijvoorbeeld Australië, de Bahama’s, Belize, Canada, Jamaica en Nieuw-Zeeland. In een aantal van deze landen woedt al langer discussie of de laatste officiële band met de Britten verbroken moet worden.

Op Jamaica sprak deze zomer 56 procent van de inwoners zich uit tegen de (toen nog) Britse koningin als staatshoofd. Tijdens een staatsbezoek van prins William en zijn vrouw Kate, werd het paar niet door iedereen hartelijk ontvangen. Groot pijnpunt is het slavernijverleden en het uitblijven van herstelbetalingen. Om die reden riep Barbados zich vorig jaar uit tot republiek.

Vooruit

Ook in Australië wordt al voorgesorteerd op een andere toekomst. Adam Bandt, de leider van de Groenen, vindt dit het moment waarop land zijn ‘vooruit’ moet en een republiek moet worden. Van Canada is al langer bekend dat Elizabeth populair was, maar de monarchie zelf niet. Een bezoek van Charles eerder dit jaar verliep grotendeels ongemerkt. “Elizabeths dood doet het debat weer oplaaien,” zei een deskundige deze week. Voor een Canadees afscheid van de monarchie is unanimiteit nodig en dat is in het Frans- en Engelstalige Canada niet altijd een gegeven.

Zelfs de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, die Charles nog zo vriendelijk verwelkomde, liet doorschemeren dat de monarchie voor haar niet onomstreden is. Sterker: ze voorziet dat haar land ‘waarschijnlijk nog tijdens mijn leven’ een republiek wordt. “Het heeft geen onmiddellijke prioriteit, maar ik dat denk wel dat mijn land die richting opgaat.”