El Salvador sluit noordelijke regio hermetisch af om drugsbendes uit te roken

In de bikkelharde strijd tussen de Salvadoraanse president en meedogenloze drugsbendes grijpt de president naar draconische maatregelen: regio’s hermetisch afsluiten. Het doel is om een gebied volledig te zuiveren van georganiseerde misdaad.

Nu is de Cabañasregio aan de beurt. Daar zijn in een gebied ter grootte van de provincie Flevoland bijna 200.000 inwoners voor onbepaalde tijd ingesloten. Met behulp van zevenduizend soldaten en duizend politieagenten is een veiligheidscordon om Cabañas opgezet, schrijft president Nayib Bukele op Twitter.com. Het is de vijfde keer in een jaar tijd dat een plaats of regio wordt belegerd.

Beruchte drugsbendes zoals de Mara Salvatrucha zouden naar Cabañas zijn gevlucht om aan de keiharde aanpak van de president te ontkomen. De regio is een agrarisch gebied, dus makkelijker voor de criminelen om zich schuil te houden. “Deze massale militaire operatie garandeert een grotere veiligheid voor het gebied,” zegt Bukele. “En we zullen niet stoppen voor we alle criminelen hebben gevonden.”

In mei werd de westelijke Chalatenangoregio belegerd, nadat er een politieagent was doodgeschoten. Toen stuurde de autocraat er zo’n vijfduizend soldaten en agenten op af.

Harde repressie maakt Bukele populair

Het Latijns-Amerikaanse land kent een lange geschiedenis van criminaliteit. Nog niet zo lang geleden prijkte El Salvador hoog op de lijst van landen met het hoogste moordcijfer per inwoner in Latijns-Amerika. In 2019 nam president Bukele resoluut het heft in handen om de grootschalige criminele bendes aan te pakken.

Na een bloederig weekend in maart vorig jaar, waarbij drugsbendes 87 Salvadoranen doodden, kondigde hij de noodtoestand af. Sindsdien zijn autoriteiten bevoegd arrestaties uit te voeren zonder rechterlijk bevel en zonder eerlijk proces. De harde repressie van criminaliteit heeft Bukele populair gemaakt in Latijns-Amerika. Politici uit buurlanden Guatemala en Honduras kijken bewonderend naar zijn aanpak.

Tot op heden zijn meer dan 70.000 mensen gearresteerd, onder wie ook mensen, en zelfs kinderen, zonder enige directe band met drugsbendes. Naar schatting behoort maar 30 procent van de gevangenen tot een van de beruchte drugssyndicaten, meldt de regionale mensenrechtenorganisatie Cristosal.

Niet alleen de Salvadoranen zijn het doelwit van arrestaties. Ook toeristen met zichtbare tatoeages, die voor de regering als bewijs van lidmaatschap van een criminele organisatie gelden, worden niet gespaard.

Mensenrechtenschendingen

Sinds de noodtoestand van kracht is, zijn meer dan 6400 gevallen van mensenrechtenschendingen gedocumenteerd. Zeker 174 personen zijn overleden tijdens detentie, volgens een recent rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie IACHR.

Onlangs is een tijdelijke wet aangenomen die grootschalige processen mogelijk maakt. Hierdoor kunnen 900 personen tegelijk berecht worden. Bendeleiders kunnen tot zestig jaar achter de tralies verdwijnen.