Einde bosbranden Europa voorlopig niet in zicht

Brandweermannen in de buurt van een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk. Beeld AFP

Het einde van de bosbranden in Spanje, Frankrijk en Portugal is nog niet in zicht en landen met doorgaans mildere zomertemperaturen, zoals Groot-Brittannië, zuchten onder de ongekend hoge temperaturen.

De blusdiensten in Frankrijk trokken maandag opnieuw alles uit de kast in een poging om de bosbranden te bedwingen. In West-Frankrijk moesten 5000 burgers worden geëvacueerd vanwege de oprukkende vlammenzee en in Oost-Frankrijk nog eens 3000 mensen. Sinds vorige week dinsdag, toen de bosbranden begonnen in Frankrijk, zijn er al meer dan 24 duizend mensen geëvacueerd of gevlucht en is er meer dan 14 duizend hectare grond verwoest.

Ook al worden blusvliegtuigen de hele dag ingezet, toch is er nog geen controle over de bosbranden. Bij de duinen nabij Dune de Pilat ten westen van Bordeaux woeden veel branden, waarbij de hevige wind de koers van de vlammen onvoorspelbaar maakt en tegelijkertijd ervoor zorgt dat deze zich snel kunnen verspreiden. Veel inwoners in de regio werden verrast door giftige rookwolken en moesten ijlings hun huizen verlaten.

Frankrijk heeft te maken met extreme droogte en extreme temperaturen, maar er komt voorlopig geen einde aan de hitte en ook is er geen regen op komst. Sterker, de verwachting is dat de branden in omvang nog zullen toenemen. Een van de problemen is dat er op veel verschillende plekken branden woeden.

Ziekenhuis

In Spanje en Portugal woedden de bosbranden ook nog volop, hoewel in Portugal de ergste branden voorlopig achter de rug lijken. In Spanje kwamen twee mensen door de vlammen om het leven: een 62-jarige brandweerman raakte zondag ingesloten tussen de vlammen in de noordwestelijke provincie Zamora en maandag werd in dezelfde regio het lichaam gevonden van een 69-jarige schaapherder. Een aantal brandweermannen ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis.

Verschillende regio’s in Spanje kampen met bosbranden en ook daar is het einde nog niet in zicht. De Spaanse premier Pedro Sánchez bracht maandag een bezoek aan de getroffen regio Extremadura. Hij wees er tijdens zijn bezoek op dat de bosbranden te wijten zijn aan klimaatverandering. “Klimaatverandering doodt”, zei hij. “Ze doodt mensen, ze doodt onze ecosystemen en onze biodiversiteit.” In Spanje dreigt in veel regio’s verwoestijning.

Een auto rijdt door een verbrand gebied in El Pont de Vilomara, ten noorden van de Spaanse stad Barcelona. Beeld REUTERS

De hittegolf heeft al tot meer dan duizend doden geleid in Spanje en Portugal, met name onder ouderen en kwetsbare mensen. Zij lopen een grotere kans op uitdroging en oververhitting.

De Spaanse minister voor ecologische transitie, Teresa Ribera, zei maandag dat haar land ‘letterlijk onder vuur’ ligt. Zij deed de uitspraken tijdens een conferentie over klimaatverandering in Berlijn. Ze waarschuwde ook dat de komende dagen ‘angstaanjagend’ zullen zijn. De weersvoorspelling is dat de temperaturen dinsdag lager zullen uitvallen, maar die lopen vanaf woensdag weer op, met name in de regio Extremadura.

Treinrails

In de Balkan, waar op dit moment een aantal bosbranden woedt, wordt voorspeld dat deze zullen toenemen aan het einde van deze week. Ook daar is sprake van extreme droogte. In Slovenië en aan de Kroatische kust hebben de brandweerdiensten nu al veel moeite om de branden onder te controle te krijgen.

Ook Groot-Brittannië kampt met een hittegolf, een nieuw hitterecord van 41 graden wordt verwacht. De hitte ontregelt het dagelijkse leven: de spoorwegdiensten waarschuwen dat door de hittegolf de treinrails krom zullen trekken.

Het vliegveld Luton bij Londen moest noodgedwongen alle vluchten schrappen omdat een van de landingsbanen was beschadigd. Eerder op de dag besloot de Britse luchtmacht om alle vluchten te schrappen van en naar zijn grootste luchtmachtbasis in Oxfordshire, omdat het asfalt van de landingsbaan deels was gesmolten.