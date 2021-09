Eigenaars van omstreden pijnstillerfabrikant Purdue betalen schadevergoeding en worden niet vervolgd

De pijnstiller OxyContin. Beeld AFP

Zo’n 3000 Amerikaanse instanties hadden Purdue aangeklaagd omdat het bedrijf met de verkoop van OxyContin zou hebben bijgedragen aan zowel de langdurige verslaving als het overlijden van honderdduizenden Amerikanen. Die aanklachten zijn ook gericht tegen de familie Sackler, de eigenaren van het bedrijf. Zij verdienden miljarden aan de verkoop van OxyContin.

Een rechter besloot woensdag dat het bedrijf in stukken wordt verdeeld, een plan waar schuldeisers eerder al mee akkoord gingen. Het bedrijf zal in totaal 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) aan schadevergoedingen betalen aan slachtoffers. De familie Sackler is straks niet langer eigenaar van het bedrijf en trekt zich volledig terug uit de farmasector, en daardoor uitgesloten van verdere vervolging. Ook mogen ze het grootste deel van hun fortuin, geschat op zo'n 11 miljard dollar, behouden.

Rechter Robert Drain, die zich over de zaak boog, merkte op dat de familie Sackler weinig berouw toonde. “Een gedwongen verontschuldiging is niet echt een verontschuldiging”, zei hij. “En dus zullen we moeten leven zonder excuses.”

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zijn sinds 1999 ongeveer 500.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan een overdosis opiaten. Purdue Pharma wordt verweten OxyContin via agressieve marketingpraktijken te hebben aangeprezen, terwijl het de risico’s rond verslavingsgevoeligheid en overdoses verzweeg.

Niet iedereen is gelukkig met de goedkeuring van de schikking door de rechtbank. De openbare aanklager van de staat Washington heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan. Hij is het niet eens met immuniteit ‘in ruil voor een fractie van de winst die ze hebben gemaakt in de opiatenepidemie’.