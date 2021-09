Eerste vulkaanuitbarsting in 50 jaar op Canarisch eiland La Palma

De vrees voor een vulkaanuitbarsting op het Spaanse Canarische eiland La Palma is bewaarheid. Uit de Cumbre Vieja-vulkaan komen sinds zondagmiddag dikke rookkolommen, as en lavastromen, zo is te zien op de eerste beelden die live werden uitgezonden door de Spaanse televisie.

“De vulkaan is uitgebarsten in een bosgebied,” zei de president van de Canarische Eilanden, Angel Victor Torres. Hij maande de bevolking tot voorzichtigheid. “De inwoners wordt verzocht uiterste voorzichtigheid te betrachten en weg te blijven van het bewuste gebied om onnodige risico’s te vermijden,” sprak hij. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al aangekondigd La Palma zo spoedig mogelijk te bezoeken.

Een vliegtuig van TUI dat omstreeks 13 uur opsteeg van Schiphol met bestemming Santa Cruz de La Palma en om 16.40 uur zou landen, landde met een uur vertraging om 17.41 uur. Het toestel met vluchtnummer OR 567 vloog in de tussenliggende tijd rondjes tussen la Palma en Tenerife, bleek uit flightradar24. De uitgebarsten vulkaan bevindt zich hemelsbreed op 15 kilometer van het vliegveld, meldt een Twitteraar. Asdeeltjes zijn funest voor vliegtuigmotoren.

Al voor de uitbarsting waren de autoriteiten begonnen met het evacueren van vee en van kwetsbare inwoners, zoals ouderen en zieken, uit de omliggende dorpen. Daarbij werden soldaten ingezet, zei het ministerie van Defensie. De verwachting is dat meer inwoners uit omliggende steden zullen worden geëvacueerd. Hen is verteld om hun bagage, inclusief mobiele telefoons, belangrijke documenten en eventuele medicijnen, daartoe gereed te houden.

Voorafgaand aan de uitbarsting hadden wetenschappers een reeks aardbevingen geregistreerd met een kracht van 3,8 op de schaal van Richter in het nationale park waar de vulkaan is uitgebarsten, meldde het Spaanse Nationaal Geografisch Instituut (ING).

Seismische activiteit

De vulkaan Cumbre Vieja werd al een week nauwlettend in de gaten gehouden vanwege een enorme toename van seismische activiteit. Sinds afgelopen zaterdag werden door het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden enkele duizenden aardbevingen geregistreerd variërend van lage sterkte tot bijna 4 op de schaal van Richter. De trillingen kwamen steeds dichter bij de aardoppervlakte. De eerste werden waargenomen op een diepte van 20 kilometer, donderdag was dat tussen de vijf en acht kilometer. Op sommige plekken kwam de grond al zes centimeter omhoog. Er werden ruim 4200 trillingen gemeten. Volgens experts wees dit erop dat de komende dagen of weken een vulkanische uitbarsting mogelijk zou zijn.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een ​​man om het leven toen hij foto’s nam in de buurt van de lavastromen. Ook nu is er sprake van lavastromen. Dat heeft al geleid tot geblokkeerde wegen op het 83.000 inwoners tellende eiland, maar vooralsnog niet tot doden of gewonden.

La Palma is geen populaire toeristische bestemming, in tegenstelling tot de bekendere eilanden Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife. La Palma is geliefd bij wandelaars om zijn vulkanen, betoverende watervallen en prachtige stranden.