Eerste vrachtschip met graan verlaat Odessa na ‘graandeal’

Het schip met graan moet dinsdag in Turkse wateren zijn aangekomen. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Dat heeft de Turkse regering maandag bekendgemaakt.

Het gaat om het vrachtschip Razoni, dat onder de vlag van Sierra Leone vaart. Dat meldt het coördinatiecentrum in Istanbul dat de veilige uitvoer van graan uit Oekraïne moet garanderen. Oekraïne heeft het vertrek van het schip bevestigd. Het schip moet dinsdag in Turkse wateren zijn aangekomen. Volgens de Turkse regering zullen de komende weken meer schepen volgen, zonder daarbij details bekend te maken. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov zet ‘Oekraïne een nieuwe stap om honger in de wereld te voorkomen.’

Tekorten

De oorlogshandelingen maakten de uitvoer van onder meer Oekraïens graan over zee tot dusver onmogelijk, wat tot tekorten op de wereldmarkt leidt. De VN vreest dat door het wegvallen van het aanbod van graan zeker 50 miljoen mensen in de wereld ‘acuut honger lijden’ omdat voedsel schaars en duur is.

Oekraïne is een grote producent en zit nu met minstens 20 miljoen ton graan opgescheept. Rusland heeft ondertussen problemen met de export door handelssancties. De Turkse president Erdogan zette zich in om de oorlogvoerende landen te bewegen de veilige uitvoer over zee van Oekraïens graan mogelijk te maken. Turkije importeert zelf 86 procent van zijn graanbehoefte uit Oekraïne en Rusland.

Akkoord

In grote lijnen komt het akkoord erop neer dat vaarroutes moeten worden vrijgemaakt van mijnen, ladingen van vrachtschepen worden geïnspecteerd, zowel bij het naderen van bijvoorbeeld de haven van Odessa als bij het uitvaren, dat Rusland de veilige vaarroutes niet misbruikt voor oorlogsdoeleinden en dat de EU de handelssancties tegen Rusland schrapt die een belemmering vormen voor de Russische export van vooral voedsel.

Het akkoord leek even in gevaar te komen nadat Rusland net na het sluiten van de deal de haven van Odessa had bestookt met raketten.