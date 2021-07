Eerste veroordeling volgens omstreden veiligheidswet Hongkong: 9 jaar cel

Een dag nadat de nieuwe wet inging, werd Ying-kit opgepakt. Beeld AP

De veiligheidswet werd Hongkong afgelopen jaar opgelegd door het Chinese regime. Daar gingen grootschalige protesten aan vooraf in de voormalig Britse kolonie, waar ook Ying-kit aan meedeed. Hij zou een vlag hebben gedragen met de tekst ‘Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd’. Ook heeft hij volgens de autoriteiten met een motor ingereden op een groep politieagenten.

Een dag nadat de nieuwe wet inging, werd Ying-kit opgepakt. Na langer dan een jaar vast te hebben gezeten, werd hij dinsdag schuldig bevonden tot het oproepen tot separatisme en terrorisme. De twintiger stelde eerder onschuldig te zijn, maar zweeg dinsdag tijdens het proces. Hoewel hij volgens velen überhaupt niet veroordeeld had moeten worden, valt de straf relatief mee: hij had levenslang kunnen krijgen.

De straf valt uiteen in 6,5 jaar voor de separatisme-aanklacht en 8 jaar voor de terrorisme-aantijging. De straffen kunnen grotendeels gelijktijdig worden uitgezeten. De advocaat van Tong had de straf liever lager gezien, met het argument dat Tong ‘een fatsoenlijke jongeman’ is die slechts iets ‘doms’ had gedaan. De rechter ging daar niet in mee.

Eind aan eigen rechtssysteem

Het proces van Ying-kit kreeg internationaal veel aandacht, omdat het de eerste graadmeter is van hoe de veiligheidswet in de rechtszaal tot uitvoering wordt gebracht. Naast Ying-kit zijn nog ruim honderd inwoners opgepakt in naam van de nieuwe wet, waarvan ongeveer de helft inmiddels ook is aangeklaagd. Onder hen is mediatycoon Jimmy Lai.

De veiligheidswet ging 1 juli 2020 in en maakte een einde aan het eigen rechtssysteem van Hongkong. Dit ondanks een akkoord met de Britten waarin stond vastgelegd dat Hongkong tot 2047 een eigen systeem mocht hebben. De wet verbiedt het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging. Ook wordt wat in de ogen van China terrorisme is, bestraft via de wet.