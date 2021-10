Eerste uitvoering van doodstraf in Oklahoma in 6 jaar, executie vol complicaties

Tegenstanders van de doodstraf in Oklahoma gaan in gebed nadat bekend is geworden dat John Grant in de staatsgevangenis is geëxecuteerd. Beeld AP

Wat de staat er niet bij vertelde: Grant zou meer dan twintig stuiptrekkingen hebben gehad en hebben gebraakt voordat hij stierf. Dat verklaarden achteraf verschillende mediagetuigen, onder wie Sean Murphy van persbureau The Associated Press.

In 2014 en 2015 ging de uitvoering van de doodstraf in Oklahoma driemaal mis doordat destijds verkeerde medicijnen voor de injecties werden gebruikt. Daarop vaardigde de staat een moratorium op executies uit. Destijds ging het onder meer om het kalmeringsmiddel midazolam, dat ook bij Grant werd toegediend. Bij een andere executie werd de medicijnencocktail per ongeluk in het spierweefsel van de geëxecuteerde ingediend, in plaats van in een ader, waardoor de man pas na veertig uiterst pijnlijke minuten stierf.

Na de eerste injectie, met midazolam, kreeg de op een brancard vastgebonden Grant stuiptrekkingen en begon hij over te geven. Een paar minuten later veegden leden van het executieteam het braaksel van zijn gezicht en uit zijn nek. Een kwartier na de eerste injectie werd geconstateerd dat hij bewusteloos was. Zes minuten later werd hij dood verklaard.

Moord

Grant, die zwart is, kreeg de doodstraf voor het doden van een witte medewerkster van het gevangenisrestaurant in 1998, terwijl hij 130 jaar celstraf uitzat voor een reeks gewapende overvallen. Hij sleurde de vrouw mee in een bezemkast, waar hij haar 16 keer stak met een zelfgemaakt mes. Volgens zijn advocaat was Grant zelf slachtoffer van geweld, zowel thuis als kind als door toedoen van het jeugddetentiesysteem van Oklahoma, en was hem geestelijke gezondheidszorg onthouden.

De last-minute uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof betekent ook dat een andere ter dood veroordeelde, Julius Jones, op 18 november zal worden geëxecuteerd. De zwarte Jones werd ter dood veroordeeld voor de moord op een witte verzekeringsagent. Hij houdt al twee decennia zijn onschuld vol in een zaak die de aandacht heeft getrokken van beroemdheden als Kim Kardashian en American footballspeler Baker Mayfield en activisten tegen de doodstraf.

De geplande executies druisen in tegen de trends in de meeste Amerikaanse staten, waar het toepassen van de doodstraf juist afneemt. Volgens het Death Penalty Information Center, dat executies volgt, hebben 36 Amerikaanse staten plus het District of Columbia de doodstraf afgeschaft of de afgelopen tien jaar geen executie uitgevoerd.

Conservatieve staten, waaronder Texas en Missouri, zijn echter tegen die trend ingegaan, net als de conservatieve regering van oud-president Donald Trump, die in 2020 na een onderbreking van zeventien jaar federale executies hervatte. Sindsdien executeerde de federale staat dertien gevangenen.

Na de inauguratie van president Joe Biden in januari 2021 heeft het ministerie van Justitie echter een moratorium uitgevaardigd op federale executies. Sindsdien hebben federale aanklagers in zeven gevallen eisen voor de doodstraf laten vallen.

The AP's Sean Murphy on the execution he witnessed in Oklahoma today. Here's his story https://t.co/cNLQO2Tboc https://t.co/EITl7Ms1Ab — Jeffrey Collins (@JSCollinsAP) 28 oktober 2021

John Grant, die donderdag in de Amerikaanse staat Oklahoma werd geëxecuteerd, op een politiefoto. Beeld AP