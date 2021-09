Eerste transgender-bisschop geïnstalleerd in Amerikaanse kerk

De Amerikaanse bisschop Megan Rohrer Beeld AP

Rohrer werd in mei gekozen voor een termijn van zes jaar als bisschop van de Sierra Pacific Synode nadat de huidige bisschop zijn pensionering had aangekondigd. De Lutheranen zijn met 3,3 miljoen leden in de Verenigde Staten een van de drie grootste kerkgenootschappen, naast de methodisten en de katholieken.

De inwijdingsceremonie vond zaterdag plaats in de Grace Cathedral in San Francisco. “Mijn roeping is om dezelfde rommelige, liefdevolle dingen te blijven doen die ik eerder ook al deed”, zo zei Rohrer tegen de aanwezige gelovigen. “Maar vooral, als je me toestaat, en ik denk dat je dat zult doen, hoop ik van jou en alles wat je liefhebt, te zullen houden.”

Rohrer, die niet aangesproken wil worden als hij of zij, maar als they, was eerder pastor van de Grace Lutheran Church in San Francisco en een kapelaancoördinator voor de politie van de stad. Ook hielp ze de daklozen- en LGTBQ-gemeenschap in de stad.

In 2010 werd Rohrer een van de zeven LGBTQ-predikanten die door de progressieve Evangelisch-Lutherse kerk werden aanvaard nadat het de wijding van predikanten in relaties van hetzelfde geslacht toestond. Rohrer is getrouwd en heeft twee kinderen.