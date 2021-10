Eerste klinieken Texas voeren weer abortussen uit na opschorten omstreden wet

Vorige week demonstreerden duizenden betogers in de VS, zoals in de hoofdstad Washington, tegen de strenge anti-abortuswetten in Texas en andere staten. Beeld AFP

Amy Hagstrom Miller, de oprichtster van Whole Woman’s Health, een organisatie die vier abortusklinieken in Texas beheert, vertelde donderdag tegen de BBC dat de klinieken weer behandelingen uitvoeren voor vrouwen die langer dan zes weken zwanger zijn. “Wij krijgen veel telefoontjes binnen. Vrouwen en medewerkers hebben weer hoop, maar er klinkt wanhoop in door. Mensen weten dat deze kans van korte duur kan zijn,” aldus Miller.

Niet alle 24 abortusklinieken in de staat hebben de deuren heropend voor vrouwen die volgens de wetgeving geen abortus meer mogen uit laten voeren, schrijft The New York Times. Klinieken kunnen volgens de krant met terugwerkende kracht veroordeeld worden als de wetgeving straks toch weer van kracht blijkt te zijn.

Bezwaar

Nadat Texas begin deze maand de strenge anti-abortuswetgeving invoerde, barstte een juridische strijd los. De Amerikaanse president Joe Biden liet weten dat de ‘bizarre en extreme’ wet moest verdwijnen om vrouwen opnieuw toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus. Robert Pitman, de rechter die woensdag besloot de maatregel tijdelijk te blokkeren, oordeelde dat ‘zijn rechtbank de beledigende wetgeving geen dag langer zal goedkeuren’.

Texas heeft echter al bezwaar tegen de uitspraak aangekondigd en gaat in beroep bij een van de conservatiefste rechtbanken van het land, het Fifth Circuit Court of Appeals in New Orleans. Een arts in een abortuskliniek in Texas, die anoniem wil blijven, vertelt tegen de BBC dat hij vreest dat deze rechtbank de beslissing van rechter Pitman ongedaan zal maken. “Dan zijn we weer terug bij af,” aldus de arts.

Wat de uitspraak van de rechtbank in New Orleans ook zal zijn, het onderwerp komt uiteindelijk waarschijnlijk op tafel bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, waar conservatieven een meerderheid hebben. Eerder besloot dat hof dat de wet tot een definitieve uitspraak van kracht mocht blijven.