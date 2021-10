Eerste groep Afghaanse evacués per vliegtuig vertrokken richting Nederland

Een Afghaanse vluchteling in een tijdelijk kamp in Kabul. Beeld EPA

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om 42 tolken met hun gezinnen, drie mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan en één Afghaan met een Nederlandse verblijfsvergunning. De Nederlandse ambassade in Islamabad helpt de groep bij de verdere reis naar Nederland.

Eerder lukte het al om evacués met behulp van Qatar per vliegtuig uit Afghanistan te krijgen. Maar die zogeheten Doha-route is alleen toegankelijk voor Nederlanders of mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning. Over land wisten ook al tientallen Afghanen die dankzij hun werk voor Nederland aanspraak maken op evacuatie en asiel in Nederland naar Pakistan te komen.

Of de eerste vlucht uit Kabul ook betekent dat er meer van zulke vluchten gepland gaan worden, is niet duidelijk. Die hoop is er bij Buitenlandse Zaken wel.