Eerste commerciële raket met astronauten opgestegen

Iets voor half tien vanavond (Nederlandse tijd) is de Crew Dragon gelanceerd vanaf het legendarische platform 39A op lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. Met behulp van een Falcon 9 raket werden astronauten Bob Behnken en Doug Hurley richting het International Space Station (ISS) geschoten. Lange tijd was het onzeker of de lancering door zou gaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Uiteindelijk bleken deze goed genoeg om de historische vlucht door te laten gaan.

De lancering verliep vlekkeloos. De eerste trap van de raket, die ervoor zorgde dat de capsule loskwam van de grond, landde ongeveer 10 minuten na de lancering veilig en gecontroleerd op een speciaal schip op de Atlantische Oceaan. Het schip, Ofcourse I Still Love You genaamd, brengt de draagraket naar de wal voor hergebruik.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat er mensen de ruimte in worden geschoten vanaf Amerikaanse bodem. Crew Dragon heeft het ISS ruimtestation als bestemming, een vlucht van 19 uur. De ruimtereis heeft nog een primeur. Het is voor het eerst dat mensen door een commercieel bedrijf, SpaceX is van Tesla-baas Elon Musk, in de ruimte worden gebracht.

President Donald Trump en vice-president Mike Pence waren bij de lancering aanwezig. Daarmee is Trump pas de derde zittende president die een lancering bijwoont. Ook zijn er ondanks corona duizenden mensen in de buurt om te kijken. Vanuit Nederland is er niets te zien; het is even rond half tien, als de Crew Dragon over Europa schiet, nog niet donker genoeg.