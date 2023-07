Een tuintje op je huis: in Basel is een groen dak op nieuwbouw verplicht. Een idee voor Amsterdam?

Stephan Brenneisen, hoofdonderzoeker stadsecologie aan de Hogeschool van Zürich, aan het werk op het dak van de St. Jakobshalle – voor sport- en muziekevenementen – in Basel. Beeld Fabrice Coffrini/AFP

Is het een grasveld – of tóch een gebouw? Wanneer je met de satellietbeelden van Google van bovenaf naar Basel kijkt, kun je die vraag lang niet altijd met even veel zekerheid beantwoorden. Pas zodra je heel goed inzoomt, of vanaf straatniveau kijkt, blijken opvallend veel stukken groen in de Zwitserse stad geen parkjes of perkjes te zijn, maar met gras en ander groen begroeide daken.

Aan een gebrek aan onderhoud ligt het niet, het tegenovergestelde juist. Basel werd in 2002 de eerste stad ter wereld waar nieuwe gebouwen (met platte daken) verplicht een groen dak moeten krijgen. Later is dakbegroeiing ook een vereiste geworden voor panden met platte daken die worden verbouwd. En dat zie je. Inmiddels kleurt in Basel pakweg de helft van alle gebouwen met een plat dak groen. Daarmee heeft de Zwitserse stad liefst 6 vierkante meter groen dak per inwoner.

“De voordelen van groene daken zijn al erg lang bekend," zegt Stephan Brenneisen, hoofdonderzoeker stadsecologie aan de Hogeschool van Zürich en adviseur voor groene daken voor de gemeente Basel. Hij onderzocht in de jaren 90 de effecten van groene daken en was uiteindelijk een van de drijvende krachten achter de verplichting.

Goed voor de bijen en biodiversiteit

“Een laag begroeiing op daken zorgt voor extra isolatie en daardoor voor energiebesparing. Het helpt regenwater op te vangen en zorgt voor verkoeling, omdat groene daken minder warmte vasthouden dan daken van steen of bitumen. Bovendien komt het de biodiversiteit ten goede.”

Om diezelfde redenen stimuleert Amsterdam de aanleg van groene daken. Tussen 2019 en 2022 konden huiseigenaren tot 50 procent subsidie krijgen voor groene daken en momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor de jaren 2024-2026.

Vraag naar zulke subsidie is er in elk geval genoeg. Het potje van de vorige subsidieregeling (à 650.000 euro) was zelfs al vóór eind 2022 op, laat een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte en Groen) weten. Met die regeling is 32.000 vierkante meter groen dak aangelegd.

“Maar de aanleg van groene daken gebeurt al langer, ook zonder subsidie," aldus de woordvoerder. “Waar we enkele jaren geleden alleen dunne sedumdaken zagen, zien we nu dat er ook daken worden aangelegd met meer waterberging, bijvoorbeeld zogeheten polderdaken, met een laag water onder de beplanting. Ook komt er steeds meer aandacht voor andere beplanting op daken, waardoor de daken van steeds grotere waarde zijn voor de stad.”

Een verplichting voor de groene daken bij nieuwbouw is er in Amsterdam niet en ook staat dat niet op de planning. Wel moet bij nieuwbouw op grond van de gemeente worden voldaan aan de regels voor natuurinclusief bouwen. Een groen, blauw (met wateropvang) of bruin (met lokale aarde waarop vanzelf planten verschijnen, als verlengstuk van de omringende natuur)dak is een van de opties om aan die voorwaarden te voldoen, maar bijvoorbeeld ook het aanbrengen van neststenen voor vogels.

Vereiste voor nieuwbouw

Ook in Basel begon het met subsidie voor groene daken, in 1995. Die pilot liep niet echt storm. Brenneisen: “Particulieren en projectontwikkelaars dachten ten onrechte dat een groen dak duur en onderhoudsgevoelig zou zijn. De gemeente zag in dat het veel effectiever was het gewoon in het kader van bouwregulaties te verplichten.”

Onder andere op zijn aanbeveling besloot het stadsbestuur daarom groene daken verplicht te stellen. Inmiddels worden de groene daken volgens hem gezien als de normaalste zaak van de wereld, een succes zelfs. Door inwoners, maar ook door projectontwikkelaars.

“Het is nu gewoon een van de vele basisvereisten aan een gebouw. Zoals projectontwikkelaars moeten denken aan zaken als een stevige fundering en brandveiligheid, geldt dat nu ook voor een groen dak," zegt Brenneisen. “Onder aan de streep is het ook geen zware kostenpost. Vergeleken met de kosten voor de bouw van een heel pand is dat ene laagje groen een kleine uitgave.”

Groene daken én zonnepanelen

De laatste jaren wordt de ‘loze ruimte’ op daken steeds vaker gebruikt voor een andere duurzame ontwikkeling: zonnepanelen. De aanleg daarvan hoeft groene daken volgens Brenneisen niet in de weg te staan, zolang de zonnepanelen maar op een iets verhoogd frame worden geplaatst. “Dat is misschien iets duurder, maar anders krijg je dat de planten over de panelen groeien – en dan verlies je natuurlijk rendement.”

Brenneisen wil nog één advies meegeven aan particulieren en projectontwikkelaars die een groen dak overwegen: maak het vooral niet te ingewikkeld. “Er zijn veel bedrijven de prachtigste tuinen voor op je dak aanprijzen – maar dat is vaak onnodig duur en zeker niet per se beter. Je hoeft echt geen heel woud aan te leggen. Ga voor inheemse plantjes, het liefst een paar verschillende types. Daar gedijen de beestjes uit de stad het beste op.“

Toronto, New York, Kopenhagen Basel had de primeur, maar de Zwitserse stad is niet meer de enige stad ter wereld waar groene daken een vereiste zijn voor nieuwbouw. In 2009 voerde Toronto een vergelijkbare verplichting in. In de Canadese stad moet alle nieuwbouw met een vloeroppervlak van minstens tweeduizend vierkante meter op een deel van het dak begroeiing aanleggen. Ook de Amerikaanse steden New York, San Francisco en Portland hebben groene daken voor bepaalde gebouwen verplicht gesteld. Dichter bij huis was Kopenhagen de eerste stad die het voorbeeld van Basel volgde. Sinds 2010 is de aanleg van een groen dak verplicht voor de meeste grote gebouwen – met effect. Naar schatting is er 200.000 vierkante meter daktuin in de stad. In Frankrijk gelden dergelijke verplichtingen landelijk. Het Franse parlement legde in 2015 vast dat het dakoppervlak van commerciële nieuwbouw voortaan in elk geval voor 30 procent moet worden bedekt met groen of zonnepanelen.