Een spionagedrone, een zeppelin? Amerikanen schieten vierde object in een week tijd uit de lucht

Een F22 van de Amerikaanse luchtmacht waarmee 'de cilinder' uit de lucht werd geschoten. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Die eerste op 4 februari was nog vrij eenvoudig te duiden. Een spionageballon van China, al zei China dat het slechts een uit koers geraakte weerballon was. De ballon had een doorsnee van zestig meter en was eenvoudig te zien, met het blote oog zelfs.

Maar de laatste drie? Het Amerikaanse leger schoot zondagavond een ‘achthoekig’ object uit de lucht, nadat vrijdag een vliegend object boven Alaska uit de lucht werd geschoten. Het is onbekend om wat voor object dat ging. Wel wist het Amerikaanse leger te melden dat het onbemand was. Er wordt gezocht naar de resten maar door het barre winterweer in Alaska gaat dat moeizaam.

Zaterdag meldde de Canadese premier Trudeau dat een ongeïdentificeerd cilindervormig object op zijn bevel door een Amerikaans F22 jachtvliegtuig uit de lucht was geschoten boven de provincie Yukon vanwege schending van het luchtruim van het Noord-Amerikaanse land. De Canadese minister van Defensie Anita Anand gaf een korte toelichting. Het vliegende ding was cilindervorming en had de grootte van een kleine auto. Het vloog op een hoogte van 12 kilometer en vormde daarmee een gevaar voor de burgerluchtvaart. Amerikaanse en Canadese jagers hadden het ding bijna een dag in de gaten gehouden.

Knutselende particulier

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft vermoedt dat het een zeppelin of een drone is geweest. Misschien van de Russen, de Chinezen maar misschien ook van een bedrijf of van een knutselende particulier.

“Het kan van alles en nog wat zijn met ‘de grootte van een kleine personenauto’ zoals de Canadezen zeiden. Er is niet verteld hoe snel het ging, als het sneller ging dan de wind of een beetje tegen de wind in dan kan het een soort zeppelin zijn. Of als ie veel sneller ging vergelijkbaar met vliegtuigen, dan kan het een drone zijn. Of een hybride van de twee. Het blijft onduidelijk totdat er beelden vrijgegeven worden. Het is duidelijk dat het iets onbemands was.”

En in ieder geval iets dat de zwaartekracht kan weerstaan. Neerdalend ruimtepuin stort brandend door de dampkring en blijft niet hangen totdat een Amerikaans gevechtsvliegtuig een raket afvuurt.

De VS en Canada laten met het neerhalen van de onbekende objecten ook weten aan ‘de vijand’ – wie dat ook wezen mag – dat ze extreem waakzaam zijn en dat Norad, de gezamenlijke radarinstallatie van Canada en de Verenigde Staten, álles ziet in het luchtruim.

Melkert denkt dat de Amerikaanse piloot voordat hij de raket afvuurde eerst een kijkje is gaan nemen bij het ‘object’. “Het zou me hogelijk verbazen als hij dat niet had gedaan.”

Zeppelins

Spionage vanuit de lucht is al een eeuw oud. Al in de Eerste Wereldoorlog gebeurde dat met zeppelins. En het heeft er alle schijn van dat de twee neergehaalde objecten van afgelopen weekeinde ook spioneerden.

Het Amerikaanse leger heeft waarschijnlijk een beter beeld van de neergehaalde ‘cilinder’ dan bekend wordt gemaakt. “Maar dat zullen ze niet met de buitenwereld delen. Dan verspeel je je informatievoorsprong tegen over ‘de vijand’. Je wilt in dit kat-en-muisspel niet dat de ander weet wat jij weet. Aan de andere kant. Na de ballon staat de schijnwerper natuurlijk op spionage vanuit de lucht, misschien willen de Amerikanen even duidelijk laten zien: We vinden dit niet leuk en houden alles in de gaten.”

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde dat een aantal piloten die dichtbij de ‘cilinder’ waren verklaarden dat het ‘het object’ storingen gaf in de cockpitapparatuur terwijl andere Amerikaanse F-22 piloten daar niets van merkten.

Die storingen waren meteen voer voor ufo-gelovigen dat er iets buitenaards het luchtruim was binnengedrongen en dat het einde der tijden nabij is. Melkert moet erom lachen. “Het einde der tijden? Ik vrees dat ik maandag gewoon weer aan het werk moet.”