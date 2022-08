Een ruzie over nummerborden? De spanning tussen Servië en Kosovo gaat om veel meer

Onrust aan de grens tussen Kosovo en Servië. Aanleiding is een ruzie over nummerborden, maar uiteindelijk gaat het om diepere spanningen. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Wat is er aan de hand?

Etnische Serviërs uit Kosovo hebben dit weekend toegangswegen naar twee grensposten met Servië geblokkeerd. Er werd zelfs geschoten ‘richting de politie’, aldus de politie. Daarbij raakte niemand gewond. Ook zouden passerende Albanezen zijn mishandeld. De Serviërs, die vooral in het noorden van Kosovo wonen (aan de grens met Servië), zijn boos over een nieuwe maatregel die 1 augustus zou ingaan. De regering wil dat zij Servische nummerplaten op hun auto’s vervangen door Kosovaarse. Ook hebben Serviërs die naar Kosovo reizen voortaan een extra document nodig – andersom is dat overigens al het geval.

Dit speelde toch vorig jaar ook al?

Ja, in feite is dit een nieuw hoofdstuk in een slepende en ingewikkelde kwestie. Servië heeft Kosovo nooit erkend als onafhankelijk land en beschouwt het nog steeds als een eigen provincie. De Serviërs die er nog wonen zijn wat Belgrado betreft officieel nog Servische burgers. Dat betekent onder meer dat ze rondrijden met nummerborden die zijn uitgegeven door de Servische autoriteiten. De Kosovaarse regering wilde vorig jaar dezelfde maatregel doorvoeren als nu, en ook toen leidde dat tot blokkades. Kosovo stuurde speciale politietroepen, Servië liet straaljagers langs de grens vliegen. Als compromis werd toen bedacht dat Serviërs/Kosovaren het staatsembleem op hun nummerbord moesten afplakken (het ‘stickersysteem’) als ze naar Kosovo/Servië reden.

Is dat niet een beetje overdreven?

Voor de buitenstaander natuurlijk wel. Maar de relatie tussen Servië en Kosovo is uitermate problematisch. Het overgrote deel van de Kosovaarse bevolking (negentig procent van 1,8 miljoen inwoners) bestaat uit etnische Albanezen. Tegelijkertijd beschouwen de Serviërs Kosovo als heilige historische grond. In het Joegoslavië van na de Tweede Wereldoorlog was Kosovo een ‘autonome provincie’ van Servië. Belgrado deed toen echter alles om het almaar sterker wordende Albanese nationalisme te onderdrukken. Na het uiteenvallen van Joegoslavië en de opkomst van Slobodan Milosevic werden de verhoudingen zo mogelijk nog slechter. Het leidde uiteindelijk tot de Kosovo-oorlog van 1998 en 1999, en de Navo-bombardementen op Servië. In 2008 riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Die werd door veel landen erkend (meer dan honderd), maar niet door bijvoorbeeld China, Rusland en Spanje. Die kampen ook met opstandige regio’s.

Hoe gaan ze dit oplossen?

Ook dat is ingewikkeld. Het gaat natuurlijk niet om nummerborden, maar om iets veel diepers. Door het erkennen van Kosovaarse nummerborden erkent Servië ook automatisch het bestaan van een onafhankelijk Kosovo. En dat is op dit moment nog steeds het allergrootste taboe in Servië. De kwestie ligt dus uitermate gevoelig. Dit weekend had de Kosovaarse regering nog een crisisoverleg met de ambassadeurs van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Niemand wil een nieuwe oorlog op de Balkan. Er is niet voor niets nog steeds een Navo-missie met op dit moment 3770 soldaten, die de situatie ‘nauwlettend in de gaten houden’ en paraat staan ‘om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt’. De nummerbordenmaatregel is een maand uitgesteld, waarna de blokkades zijn verwijderd. De EU maant tot kalmte en roept de partijen op tot overleg. Maar in principiële kwesties als deze ligt een compromis doorgaans ver weg.