Een plaktelevisie, elektrische skates of gamen met je tuinvogels: is dit de technologie van de toekomst?

De elektrische rollerskates van AtmosGear hebben een actieradius van 32 kilometer en halen een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Beeld Getty Images

Niet alleen lampen verspringen in 2023 van kleur door ertegen te praten, ook de koelkast van de toekomst is met dit snufje uitgerust, zien we op de jaarlijkse Consumer Electronics Show in Las vegas – de grootste technologiebeurs in zijn soort ter wereld. Neem de koelkast van LG, die aan de buitenkant vol ledpanelen zit die volgens het bedrijf wel 190.000 verschillende kleurcombinaties en desgewenst een lichtshow bieden op de maat van muziek. Of zie de nieuwe generatie robotstofzuigers; die zijn er nu met nieuwe AI-navigatie om obstakels te vermijden en bijvoorbeeld rond de tafel een extra rondje kruimeljacht te maken als daar net gegeten is.

Ook handig voor in huis: nieuwe generaties dockingstations die eigenlijk alles automatisch doen, of slimme warmeluchtdroogsystemen die je mop schoon en geurvrij houden.

In de tuin rukt de technologie ook op: het slimme vogelhuis van Bird Buddy maakte foto’s van smikkelende passanten en herkent en benoemt – dankzij kunstmatige intelligentie – de gevleugelde gasten in de bijbehorende app. Binnenkort kun je bovendien ook gamen met je eigen tuinvogels, belooft Kyle Buzzard, mede-oprichter van Bird Buddy. “We proberen er een soort spel van te maken als Pokémon Go.” Animatiespelletjes in virtual reality dus, maar dan met echte vogels of wilde dieren die je achtertuin bezoeken.

Draadloze plak-tv

Ook in de tv-wereld is het aanbod steeds extravaganter: de grootste draadloze OLED-tv die wordt tentoongesteld meet 246 centimeter diagonaal, zo groot dat je hem zo’n beetje als behang kunt gebruiken. Vanaf medio dit jaar is het enorme toestel beschikbaar – prijs nog niet bekend.

De Amerikaanse start-up Displace TV presenteert ’s werelds eerste draadloze plaktelevisie (met een ‘bescheiden’ scherm van 140 centimeter) dat je tegen elk (vlak) oppervlak kunt plakken, bijvoorbeeld op het raam.

De toekomst van mobiele schermen van laptops wordt verder door Samsung ontwikkeld met het zogenoemde ‘Flex Hybrid’-scherm, dat zowel uitgeschoven als gevouwen kan worden.

Elektrische skates

Op vervoersgebied rukt elektrisch steeds verder op. Rollerskates gaan elektrische fietsen en scooters naar de kroon steken als het gaat om duurzaam woon-werkverkeer, denkt Mohamed Soliman, oprichter van de startup AtmosGear. Zijn elektrische skates zijn populair in Las Vegas. Ze hebben een actieradius van 32 kilometer en halen een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Opladen duurt een uur. Kosten: 500 dollar per paar.

De Afeela, de eerste auto van de elektronicagigant Sony (samen met Honda), wordt pas in 2026 verwacht, maar in Las Vegas werd een prototype getoond en geprezen als ‘bestemming van de volgende generatie’. Wel 45 camera’s zijn verwerkt in het voertuig, die ook de bestuurder constant observeren en bijvoorbeeld ingrijpen wanneer diens aandacht verslapt. Dan zet de Afeela bijvoorbeeld zelf de muziek harder of laat de airco koudere lucht blazen. Tal van andere waarschuwingssignalen voorkomen dat een vermoeide bestuurder indommelt.