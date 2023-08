Een paling, of toch een boomstam? Hoe een grote zoektocht naar ‘Nessie’ het toerisme in Schotland moet aanwakkeren

Dit weekend gaat de grootste zoektocht ooit van start naar Nessie, het wezen dat zou leven in het beroemde meer Loch Ness in de Schotse Hooglanden. ‘We hopen een nieuwe generatie Nessiejagers te enthousiasmeren.’

Het monster van Loch Ness – Nessie, liefkozend. Al vele decennia spreekt het verhaal over het prehistorische monster in het meer in Schotland internationaal tot de verbeelding. Dit weekend hopen honderden vrijwilligers dan eindelijk bewijs te vinden dat er daadwerkelijk een iets mysterieus diep in Loch Ness leeft.

Het meer is zaterdag en zondag het toneel voor de grootste vrijwilligerszoektocht naar het mythische monster ooit. Op locatie zullen tweehonderd vrijwilligers met behulp van een checklist en hun mobiele telefoon op zoek gaan, in de hoop een glimp van Nessie op te vangen.

De zoektocht wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Loch Ness Exploration en het onlangs gerenoveerde Loch Ness Centre. Volgens Paul Nixon, directeur van het Loch Ness Centre, is de speurtocht het perfecte eerbetoon aan de legende over het meer. “We hopen met deze zoektocht natuurlijk vooral een nieuwe generatie van Nessiejagers te enthousiasmeren,” aldus Nixon.

Het gebied heeft net als veel andere vakantiebestemmingen economisch te lijden gehad onder de reisbeperkingen vanwege corona. De zoektocht moet Loch Ness – met een oppervlakte van 35 vierkante kilometer en een maximale diepte van 240 meter het grootste meer van Groot-Brittannië – weer helpen onder de aandacht te brengen bij toeristen van buiten Europa, waaronder uit de Verenigde Staten en Japan.

OP ZOEK NAAR NESSIE | Met drones en andere meetapparatuur wordt dit weekend in Loch Ness gezocht naar het mythische monster.

Onderwaterdrones

Het zogenoemde Quest Weekend is volgens de organisatoren echter meer dan alleen een manier om het toerisme aan te wakkeren. Het onderzoeksteam Loch Ness Exploration zet vliegende drones, onderwaterdrones, hittesensoren en een onderwatermicrofoon in om het meer te onderzoeken. ‘Ons doel is het observeren, vastleggen en bestuderen van het natuurlijke gedrag van het meer en van verschijnselen die wellicht lastiger te verklaren zijn,’ aldus de organisatie op Facebook.



De eerste schriftelijke vermelding over mythische wezens in het Schotse meer (‘loch’), kwam van een monnik uit de zesde eeuw. Destijds ging het echter nog niet over een monster, maar over zogenoemde kelpies – zeemeerminachtige figuren. Daarin was Loch Ness overigens niet uniek: over haast ieder Schots meer gaan al eeuwen vergelijkbare verhalen rond, en ook over veel meren elders in Europa bestaan dergelijke mythes.

In april 1933 werd Loch Ness in één klap het beroemdste meer van Schotland, toen hotelmanager Aldie Mackay haar gasten vertelde over een ‘draak of prehistorisch monster’ dat zij zou hebben gezien. Haar verhaal werd opgetikt door een journalist van de Inverness Courier en vervolgens overgenomen door internationale media.

King Kong

Een verklaring voor de mediahype destijds is volgens Gary Campbell, beheerder van het officiële Loch Ness Monster Register, dat Mackay hoogopgeleid was en de vrouw van een gerespecteerd zakenman bovendien. Niet iemand waarvan men een verzonnen verhaal zou verwachten, dus. Daarnaast kwam het verhaal precies op een moment dat de wereld in de ban was van een ander groot mythisch wezen: King Kong.

“Algemeen wordt aangenomen dat het uitkomen van de film King Kong enkele weken eerder eraan heeft bijgedragen dat de wereld destijds erg ontvankelijk was voor verhalen over grote wezens – en het artikel in de Courier sloot daar perfect op aan,” zei Campbell in een recent interview met de Northern Times.

Spoedig volgden meer waarnemingen. Grootwildjager Marmaduke Wetherell kreeg in 1933 de opdracht om het monster op te sporen. Hij beweerde sporen langs de oever te hebben gevonden, maar onderzoekers van het Natural History Museum verwezen zijn claims naar het rijk der fabelen.

Het jaar daarna beweerde de Engelse arts Robert Wilson Nessie te hebben gefotografeerd. The Daily Mail publiceerde zijn inmiddels wereldberoemde foto, algauw de ‘Surgeon’s Photograph’ genoemd, waarop een slangachtige kop boven het wateroppervlakte was te zien.

Vanwege het perspectief, en met name de ongeloofwaardig grote waterkringen rondom het monster, werden meteen al vraagtekens gezet bij de authenticiteit van de foto. Uiteindelijk gaf een van de getuigen van het team van Wilson op zijn sterfbed toe dat de foto in scène was gezet.

Zwemmende zeehond

Niettemin bleven de claims over Nessie binnenkomen. In totaal zijn meer dan duizend officiële Nessiewaarnemingen gemeld, aldus het Loch Ness Centre.

Online circuleren vele foto’s en videos die het bestaan van Nessie zouden aantonen. De waarnemingen blijken echter veelal een logischere verklaring te hebben: de ene keer ziet iemand een zwemmende zeehond voor het monster aan, de andere keer is het een gevalletje fotoshop.

In 2019 schreven onderzoekers dat het mogelijk is dat grote palingen in het meer vaak zijn aangezien voor Nessie. Aanwijzingen van een daadwerkelijk monster hebben wetenschappers in elk geval nooit gevonden. Op basis van dna-samples uit het water sloten wetenschappers recent de aanwezigheid van een groot prehistorische reptiel of grote vis als een steur in het meer uit.

Boomstam of bootwrak

Als het aan Nixon ligt, mag dat de pret dit weekend niet drukken. Hij is beide dagen ook aanwezig bij het meer, om de zoektocht te coördineren. “Het zou geweldig zijn als iemand ‘iets’ ziet wat kan duiden op de aanwezigheid van Nessie, al is het dan ook de vraag wát diegene dan heeft gezien. Niemand weet natuurlijk hoe Nessie eruitziet.”

Hij snijdt daarmee een belangrijk punt aan, want hoe weten vrijwilligers dan waarnaar ze moeten zoeken, als niemand weet hoe het monter eruitziet? Nixon: “Iedereen die meedoet krijgt een vrijwilligerspakket mee. Daarin zit een formulier waarop speurders kunnen aangeven wat ze hebben gezien, waar en hoe laat. Ook zit een mistaken identity chart in, met zaken die vaak ten onrechte worden aangezien voor iets bijzonders, zoals een boomstam, of een bootwrak.”

Vanwege de massale interesse is het niet meer mogelijk om je last minute aan te melden voor de fysieke zoektocht. Wel kunnen speurders online via de webcams meezoeken op lochness.com en de Facebookpagina van Loch Ness Exploration. Dat onderzoeksteam beoordeelt uiteindelijk ook alle ingezonden foto’s en andere waarnemingen op hun echtheid.