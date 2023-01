Een orkaan verwoestte Frans’ bloemenzaak in Florida: ‘Opgeven doen we alleen als we niet meer kunnen’

Frans Kox bezorgt weer bloemen, nadat een orkaan zijn zaak op Sanibel (Florida) heeft verwoest. Beeld Sergio Avellaneda

Met een bloemstuk van rode rozen en dennentakken beklimt Frans Kox de trap naar de voordeur van een ruime villa, omringd door palmbomen. Het is een van de weinige huizen met menselijke bewoners in deze buurt. De meeste bomen zijn kaal, daken zijn ingestort, muren compleet weggeslagen. Van sommige huizen zijn alleen de palen over.

Populair Sanibel

Dit is Sanibel, een eilandje voor de westkust van Florida. Althans, wat er van over is, na de dodelijkste orkaan in Florida in bijna een eeuw. Met zijn Tsjechische vrouw Jana verzorgde Frans Kox (58) uit het Brabantse Reusel jarenlang de bloemstukken op chique trouwfeesten in de resorts van Sanibel, populair bij vakantievierende beroemdheden als Eric Clapton, Tom Cruise en Johnny Depp.

Maar orkaan Ian vaagde eind september vorig jaar zo’n beetje alles weg wat Kox hier heeft opgebouwd. Zijn bloemenzaak is ondergelopen, 100.000 dollar aan bloemen ging verloren, de hotels in de omgeving zijn verwoest of beschimmeld, de bruiloften afgelast.

Net voor het jaareinde bezorgde Kox voor het eerst weer bloemen in het rampgebied. De meeste permanente bewoners, zo’n 6400, zijn nog niet teruggekeerd. De bermen en mangroves liggen nog vol weggedreven koelkasten, kiepwagens blijven muf ruikend puin naar de geïmproviseerde stortplaats rijden. Maar bij drie families stond weer een bloemetje op tafel. In de villa trof Kox een blije bewoonster die met grote verraste ogen zijn bloemwerk in ontvangst nam, en dat doet hem goed.

Kox bij de ravage rond zijn winkel: de hele inboedel ligt op straat. Beeld Sergio Avellaneda

‘In die boom hing een Fiat’

Het was een zwaar jaar. Kox wijst vanuit zijn bestelauto naar een boom aan de rand van het eiland. Hier werd hij gedropt door de eigenaar van een bootje, toen de orkaan was overgewaaid en de enige brug naar Sanibel de oceaan in bleek gespoeld.

Hij kwam om te zien of er nog iets te redden viel in zijn bloemenzaak, maar herinnert zich vooral de eerste aanblik van een verwoest tropisch eiland, kaal geblazen door de wind en plat gebeukt door een vloedgolf zo hoog als de boomtoppen. “Daar in die boom hing een Fiat 500.”

Erover praten werkt therapeutisch. Die dag zag hij het water opkomen, steeds hoger. De wind blies rond zijn huis op het vasteland met 275 kilometer per uur, alsof er negen uur lang treinen voorbijraasden. Halverwege overweldigde het hem even. Er kwam maar geen einde aan. Contact met de buitenwereld was er bijna niet meer. “Op een gegeven moment realiseer je je dat je niet in een film zit,” beschrijft hij. Hij hoopt, zegt hij, dat hij het nooit meer hoeft mee te maken.

Zeer kwetsbaar voor orkanen

Maar de kans dat hij nóg eens een zeer krachtige orkaan moet doorstaan, is aanzienlijk. Kox woont en onderneemt in een gebied dat zeer kwetsbaar is voor orkanen. Door klimaatopwarming worden ze gevaarlijker, zien wetenschappers. Ze brengen meer regen met zich mee, winnen sneller aan kracht en lijken langzamer te bewegen, en dus langer tekeer te gaan op één plek.

Experts betwijfelen of het wel zo’n goed idee is het eiland Sanibel en de omliggende bebouwing op het vasteland in het zuiden van Florida te herbouwen.

Klimaat- en kustkenners denken steeds meer na over ‘strategische terugtrekking’ uit zulke gebieden die kwetsbaar zijn voor natuurgeweld. Elders in de VS worden enkele kustgemeenschappen verplaatst. Een moerasdorp in Louisiana verhuist naar een plek verder landinwaarts vanwege de stijgende zeespiegel, een inheems dorp in Alaska wordt verplaatst omdat woningen wegzakken nu de toendra smelt.

Risicogebieden niet opnieuw bebouwen

Ook sommige bewoners van Florida vertellen in de media dat Ian de druppel was en dat ze inderdaad vertrekken uit de orkaanzone. De vrees is dat Floridians zonder groot vermogen uiteindelijk wel moeten, omdat verzekeraars onbetaalbare premies gaan rekenen of het überhaupt te riskant vinden om woningen te verzekeren in een laaggelegen orkaanzone. Zonder opstalverzekering geen hypotheek, en zonder hypotheek geen huis. Het zou de huizenmarkt kunnen doen instorten, en dan veel gezinnen financieel te gronde richten.

En dus stelt de Amerikaanse staat zichzelf grote vragen. Is er nog toekomst aan de azuurblauwe kust, en hoeveel energie en geld moeten bewoners en overheden steken in gebieden met hoog orkaanrisico? “Belastingbetalers zouden het risico van onverantwoord bouwen niet moeten subsidiëren, en het is duidelijk dat we gebieden waarvan bekend is dat ze risico lopen niet steeds opnieuw moeten herbouwen,” oordeelde professor Robert S. Young, een kenner van kustontwikkeling in North Carolina na orkaan Ian in The New York Times.

Ook president Biden liet twijfels doorschemeren. “Je moet je afvragen: moet je herbouwen op deze plek of op die plek?” zei hij tegen verslaggevers. “Dat is een lokale beslissing.”

‘We wonen in het paradijs’

In zijn winkelpand op het eiland bekijkt Kox de hoop natte producten die hij naar buiten heeft gesleept. Een stapel kerstversiering die onverkoopbaar werd, knuffels uit het cadeauschap die naar oceaan ruiken. Hij is er nog niet uit hoe het verder moet met zijn zaak. Voorlopig heeft hij een geïmproviseerde winkel in een magazijn op het vasteland, en rond Valentijnsdag hoopt hij daar een complete concept store te openen. Ook op zijn nieuwe locatie is hij niet vrij van orkaanrisico.

“Maar waar ga je dan naartoe? Alabama, Kentucky? Daar heb je weer tornado’s.” Hij wijst op de witte stranden, de palmen, het zwoele briesje op een decembermiddag. “Nog steeds is dit bepaald geen slechte plek om je thuis van te maken voor een tijdje. In de winter is dit is de warmste plek van Amerika.” De bevolking van de getroffen kustregio in het zuiden van Florida groeit daarom juist hard, in de afgelopen vijftig jaar met een duizelingwekkende 623 procent. “We wonen in het paradijs,” zegt Kox. Maar hij weet ook: “Dit komt terug.”

Kox' zaak in een omgeving die is kaal geblazen door de wind en plat gebeukt door een vloedgolf. Beeld Sergio Avellaneda

Een paar weken geleden schoot het even door zijn hoofd. Kon hij er niet beter mee stoppen? “Maar wat kun je doen? We doen dit al zestien jaar, hebben het zelf opgebouwd.” Dat laat je niet zomaar achter, wil hij maar zeggen. En dan zijn er ook nog 22 gezinnen die leven van een baan in zijn bloemenbedrijf. De salarissen heeft hij deze maand betaald met het verzekeringsgeld dat was bedoeld om de orkaanschade aan zijn huis te repareren. “Opgeven doen we alleen als we niet meer kunnen.”

Duwen en trekken

De zaak draaide in 2022 net weer lekker, na de moeilijke eerste pandemiemaanden waarin hij moest sluiten. Nu is het sappelen. Om het hoofd boven water te houden, bezorgt hij boeketten waar hij kan en reist hij door half Amerika om klanten die hun bruiloft elders houden toch te kunnen bedienen. “Het is duwen en trekken, maar als we bij de pakken neer gaan zitten zijn we morgen weg. Dus we proberen zo creatief mogelijk te zijn.”

Onlangs heeft hij weer een bruiloft aan de getroffen kust aangekleed met exclusieve bloemstukken. “De eerste bruiloft in oorlogsgebied,” noemt hij dat. Sommige bewoners van het rampgebied hebben een caravan neergezet op hun stukje grond en wonen er weer. Zo gaat dat hier: opkrabbelen en weer door. “Herbouwen, dat zit in de mens,” denkt Kox. En als jij het niet doet, zegt hij, doet iemand anders het wel.

De eerste huizen op Sanibel zijn alweer verkocht. Een paar weken na de storm berichtte The Wall Street Journal al over investeerders met grote sommen contant geld die het eiland afrijden op zoek naar koopjes. Beschadigde huizen gaan van de hand voor prijzen die soms tientallen procenten lager liggen dan voor de orkaan. ‘Geen schimmel’, zeggen de makelaars erbij. Een buitenkansje – tot de volgende orkaan.