Een negatief reisadvies voor Porto, maar ook Nederland is rood op ‘de kaart’

Bed & Breakfast-eigenaar Darcie Paardekooper kreeg de afgelopen dagen talloze annuleringen binnen van Nederlandse gasten die deze zomer bij haar vakantie zouden vieren. Beeld Marlies van Leeuwen

Tram 28 zoeft door de nauwe, steile straatjes van Alfama, een van de oudste wijken van Lissabon. Waar een staanplaats bemachtigen in de iconische Elétrico normaal een hele bedoening is, is een zitplaats verkrijgen in coronatijden geen probleem. Ook het beeld vanuit de tram is anders dan anders: pleinen en kathedralen lenen zich meer dan ooit voor het perfecte plaatje, met zo weinig volk op de been. De eigenaren van souvenirshops leven op als er, zo nu en dan, een niet-Portugese verschijning voorbijkomt.

Corona sloeg vrij mild toe in Portugal, met maar een fractie van het aantal besmettingen van het zwaar getroffen buurland Spanje. De onheilspellende verhalen bij de buren zorgden ervoor dat veel inwoners zelf maatregelen namen nog vóór de lockdown half maart. Er werd en wordt veel getest, ook bij milde klachten, al meer dan 1,2 miljoen keer (ter vergelijking: op 30 juni voerde Nederland de 250.000ste test uit). Op een bevolking van ruim tien miljoen mensen telt Portugal inmiddels iets meer dan zestienhonderd doden, een getal dat de afgelopen weken dagelijks met minder dan tien stijgt. Met die cijfers in de hand opende het land het vakantieseizoen vol goede moed. Toeristen zijn een belangrijke inkomstenbron, zo’n 10 procent van de inwoners werkt in de sector.

Tram 28 rijdt onder meer door de oude binnenstad van Lissabon. Beeld Reuters

Boosdoeners

Intussen zijn er lokaal een aantal nieuwe oplevingen van het virus, voornamelijk onder jonge mensen en in armere wijken waar mensen dicht op elkaar wonen. Ook lijken te drukke metro’s en illegale feestjes waar wel duizend personen op af kwamen boosdoeners. Er komen dagelijks een paar honderd nieuwe besmettingen bij, vooralsnog zonder alarmerend effect op de druk in de meeste ziekenhuizen, zegt de DGS - het Portugese RIVM. De stijging baart de overheid wel zorgen, en daarom wordt sinds 1 juli inwoners gevraagd weer thuis te blijven in negentien - niet-toeristische, dichtbevolkte - districten van de in totaal 118 die de provincie Lissabon telt.



Voor de binnenstad van de Portugese hoofdstad en de rest van de regio geldt dat niet, al is de alcoholverkoop wel aan banden gelegd: na 20.00 uur mogen supermarkten en takeaways geen alcohol meer verkopen. Winkels en cafeetjes sluiten dan ook, restaurants blijven wel open, mét wijn bij het diner. Waar in de rest van het land maximaal twintig mensen bij elkaar mogen komen - net als in Nederland op afstand - is dat in Lissabon en omstreken teruggebracht naar tien.

Situatie Portugal 1 juli 2020. Beeld Ministerie van Buitenlandse Zaken/Rijksoverheid

Quarantaine

De half-Nederlandse, half-Portugese Darcie Paardekooper slaakte een diepe zucht toen ze eind juni vanuit Nederland vragen kreeg over het nieuws van die zogenoemde ‘nieuwe lockdown’ waar Lissabon in zou zitten. Zij runt samen met haar vriend Jasper guesthouse Ola Onda in Ericeira, een oud visserdorpje op een half uur van Lissabon, dat erg in trek is bij surfers. “Het ligt zoveel genuanceerder. Ik legde de aanstaande gasten uit dat de regels geen grote impact zouden hebben op hun vakantie.”



Tot woensdagavond de Nederlandse overheid plots het reisadvies voor de regio’s Lissabon en Porto aanscherpte. Niet-noodzakelijke reizen, zoals vakantietrips, worden ontraden. En wie terugkeert uit zo’n oranje gebied wordt ‘dringend geadviseerd’ veertien dagen in quarantaine te gaan. De eerste annuleringen vanuit Nederland zijn al binnen: Darcies vakantieparadijs valt onder het oranje advies. Wie toch afreist, is niet gedekt vanuit de reisverzekering - vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering wordt spoedhulp overigens wel gedekt. Toch, het is een risico waar vakantiegangers niet op zitten te wachten. “Eigenlijk zouden we vanaf 2 juli de hele zomer vol zitten,” zegt Paardekooper.

Een hoopvol idee, na die moeilijke coronamaanden. “Dit advies is frustrerend. Je loopt geen extra risico als je hier vakantie viert. Toeristen hebben niets te zoeken in de gebieden waar de oplevingen zijn. In Ericeira zijn er zo’n vijftien actieve gevallen, dat wordt nauw gemonitord. Je kunt gewoon uit eten, op de stranden kun je goed afstand houden. We gaan surfen en we serveren onze ontbijtjes als altijd. Portugezen nemen hun gezondheid erg serieus. Ze houden zich aan de mondkapjesplicht in winkels, ontsmetten hun handen. Er is nauwelijks verschil met half juni, toen Nederland heel Portugal nog op geel zette. Ja, de keramiekwinkel moet nu om acht uur ’s avonds dicht, maar of dat je vakantie nu verpest?”

Geluk bij een ongeluk: Belgische en Duitse gasten komen wél gewoon - hun overheden zien geen extra gevaar voor de volksgezondheid. “Portugese B&B-eigenaren, die het nieuws vanuit Nederland niet meekrijgen, snappen werkelijk niet waarom ze ineens annuleringen krijgen,” zegt Paardekooper.

“Het RIVM licht ons in over de gezondheidssituatie aldaar, daar baseren wij ons reisadvies op”, legt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Het RIVM houdt de statistieken van de ECDC (zie kaart hieronder) in de gaten, de Europese versie van het gezondheidsinstituut. Portugal kleurt rood op die kaart, zegt een woordvoerster van het RIVM. “Het aantal besmettingen schiet daar behoorlijk omhoog. En als je dan inzoomt, zie je dat de regio’s Lissabon en Porto rood kleuren, de rest van het land is oranje of geel. Daar zijn wij op af gegaan.”

Kaart van de ECDC over de situatie van het aantal coronabesmettingen in Europa Beeld ECDC

De Europese kaart komt niet geheel overeen met de actuele situatie per land. Zo is Nederland, waar geen noemenswaardige uitbraken meer zijn, op diezelfde kaart ook rood. En dat rood voor Porto? Een groot vraagteken. Sinds 6 juni heeft de noordelijke havenstad geen nieuwe besmettingen meer geregistreerd. Al één maand staat de teller van het totaal aantal besmettingen daar op 1414, maar Nederland ontraadt toch vakanties daar. “Hier hebben we meer vragen over gehad, daar kijken we naar,” zegt de zegsvrouw van het RIVM. “Wat de regio Lissabon betreft: het is ondoenlijk om op gemeenteniveau heel Europa in de gaten te houden. We moeten ergens de grens trekken.”

Heel de provincie oranje dus. Paardekooper wordt er moedeloos van. ,,Ik hoop dat de Nederlandse overheid beseft wat de economische impact is van zo’n advies. Wij kunnen altijd nog terugkeren naar Nederland, als we onverhoopt onze deuren moeten sluiten. Maar de lokale mensen hier... Ik ben benieuwd hoeveel hun hoofd boven water houden.”