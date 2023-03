Een mugshot, een vingerafdruk, protest: dit gebeurt er als Trump vervolgd wordt

Agenten plaatsen hekken voor het Openbaar Ministerie in New York, ter voorbereiding op eventuele protesten. Beeld AFP

Waarvan wordt Trump beschuldigd?

Van wel meer natuurlijk, er lopen verschillende onderzoeken naar de voormalige Amerikaanse president, maar dit keer gaat het om de zaak rond pornoster Stormy Daniels. Stephanie Clifford, haar echte naam, beweert in 2006 een affaire te hebben gehad met Trump. Toen ze daarover in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 uit de school wilde klappen, kreeg ze via Trumps advocaat 130.000 dollar zwijggeld overgemaakt. Hoewel dat laatste op zichzelf niet strafbaar is, is de manier waarop het is aangepakt, dat mogelijk wel. Trumps bedrijf, de Trump Organization, zou de betalingen volgens gerechtelijke documenten ten onrechte hebben geregistreerd als juridische kosten.

Komt er dan inderdaad een arrestatie?

Volgens Trump zelf in elk geval wel. De voormalige president schreef dit weekend op zijn socialemediaplatform Truth dat hij dinsdag gearresteerd zal worden. Hoe hij aan die informatie komt, is niet duidelijk; zijn woordvoerder meldde later dat Trump geen informatie heeft over een tijdstip of datum van een op handen zijnde arrestatie.

Toch zijn er wel aanwijzingen dat openbaar aanklager Alvin Bragg zijn onderzoek naar de voormalige president bijna heeft afgerond. Zo kreeg Trump volgens zijn advocaten vorige week de kans om voor de grand jury te verschijnen – doorgaans een teken aan de wand dat een vervolging aanstaande is.

Wat gebeurt er als hij inderdaad wordt vervolgd?

Als het zover komt, zal Trump volgens zijn advocaten meewerken aan het proces. Dat betekent dat hij zich bij de rechtbank in New York moet melden. Daar zal een vingerafdruk worden afgenomen en worden zogenoemde mugshots gemaakt. Zulke politieportretfoto’s zijn in de VS openbaar en zullen dus vermoedelijk algauw circuleren op het internet.

Hoe de zaak verder gaat, is onduidelijk. Eerst zal vermoedelijk achter de schermen onderhandeld worden tussen de aanklager en Trumps juridische team. Zodra de zaak is gestart, zullen meer details bekend worden, zoals de timing van het proces en eventuele reisbeperkingen en borgtochtvereisten.

Wordt hij veroordeeld voor een licht vergrijp, dan krijgt Trump een boete. Als het tot een veroordeling voor een misdrijf komt, dan kan hij maximaal een gevangenisstraf van vier jaar krijgen. Juridische experts achten de kans dat Trump achter de tralies belandt echter klein.

Kan hij zich als hij veroordeeld wordt nog verkiesbaar stellen?

Jazeker. In het Amerikaanse recht is er geen wet die veroordeelden belet campagne te voeren en zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, zelfs niet na een gevangenisstraf. Trump zelf heeft ook herhaaldelijk gezegd zich niet tegen te laten houden door een veroordeling.

Niettemin zou de zaak, die nog zeker een jaar kan duren, gevolgen kunnen hebben voor de politieke campagne van de ex-president. Trump – naar wie ook een onderzoek loopt vanwege zijn vermeende rol in de bestorming van het Capitool, het onjuist bewaren van staatsgeheime informatie én belastingfraude – zou de boeken ingaan als de eerste voormalige Amerikaanse president die strafrechtelijk vervolgd en mogelijk veroordeeld is. Nu zal dat gegeven Trumps achterban vermoedelijk niet afschrikken, maar wel kan de zaak munitie opleveren voor zijn uitdagers in de race naar het presidentschap in 2024.

Hoe reageert Trump zelf op de ontwikkelingen?

De voormalige president heeft zijn achterban opgeroepen om dinsdag te protesteren en ‘hun land terug te nemen’. Vooralsnog lijkt het er niet op dat het van vergelijkbare massaprotesten komt als op 6 januari 2021, toen Trumpaanhangers het Capitool in Washington bestormden. Trumps trouwste politieke aanhangers, zoals afgevaardigde Marjorie Taylor Greene en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy, hebben er bij hun achterban op aangedrongen niet de straat op te gaan.