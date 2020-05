Een hashtag als bliksemafleider? Zes vragen over #Obamagate

Beeld AFP

1. Heeft iemand enig idee waar Trump Obama van beschuldigt?

Voor de president en zijn gevolg is het zo klaar als een klontje. Volgens hen heeft Obama in de laatste maanden van zijn presidentschap met de toenmalige FBI-baas James Comey onder één hoedje gespeeld om Trumps ­presidentschap te boycotten. Obama en co zouden de verhalen over de Russische inmenging ten faveure van Trump bij de verkiezingen in 2016 uit de duim hebben gezogen. “Het is het grootste politieke misdrijf in de geschiedenis van dit land,” aldus Trump donderdag bij de nieuws­zender Fox Business.

2. Zijn er ook bewijzen voor?

Die ontbreken. Sinds de twitterstorm van zondag, waarin Trump het vermeende complot #Obamagate noemde, verschafte de president in tweets en interviews geen opheldering. Volgens maandblad The Atlantic zou het Trump daar ook helemaal niet om te doen zijn. In de eerste plaats zou #Obamagate gericht zijn op de ondermijning van zijn voorganger en daarmee van diens toenmalige vicepresident en huidige presidentskandidaat Joe Biden. Hoe meer zijn Republikeinse achterban de Democratische uitdager wantrouwt, hoe gemotiveerder die zal zijn om in november naar de stembus te gaan.

3. Waarom komen de beschuldigingen uitgerekend nu?

Nieuw zijn de theorieën niet. Verhalen over deep state-samenzweringen rond de Democratische oud-president zingen al veel langer rond in rechtse kringen. Het verhaal werd nu aangewakkerd door ontwikkelingen in de inmiddels geseponeerde zaak tegen Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn: ­documenten zouden suggereren dat Flynn, die eerder had bekend te ­hebben gelogen onder ede, erin was geluisd. Trumps woede op de voormalige president werd verder opgestookt door een uitgelekt gesprek, waarin ­Obama zei dat het seponeren van de zaak tegen Flynn de ‘rechtsstaat in gevaar brengt’. Trump deelde daarop een tweet waarin werd beweerd dat Obama de eerste voormalige president is die openlijk kritiek uit op zijn opvolger.

4. Klopt dat?

Nee. Het is in Washington inderdaad een ongeschreven regel dat de ­president en zijn voorgangers zich publiekelijk niet negatief uitlaten over elkaar, maar in het verleden hield lang niet iedere president zich afzijdig van kritiek, zoals Bill Clinton, George Bush sr. en Jimmy Carter. Bovendien wil de ironie dat Trump geen kans laat schieten zijn voorganger Obama af te vallen.

5. Hoe reageren Obama en Biden?

De voormalige president reageerde op sociale media met slechts één woord: ‘Stem’, doelend op de aanstaande presidentsverkiezingen. Bidens campagneteam meent dat de beschuldigingen een tactiek zijn van Trump om de aandacht af te ­leiden van het coronavirus, dat in de VS al 86.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Verder ontkent team-Biden dat de presidentskandidaat iets verkeerd zou hebben gedaan.

6. Is het inderdaad een afleidings­manoeuvre van Trump?

Een woordvoerder van het Witte Huis weersprak dat. Toch lijkt het voortdurende gehamer op #Obamagate, wat het dan ook moge zijn, wel effect te hebben. Niet alleen in Trumps twitterfeed verdringen berichten over #Obamagate die over het virus, zijn vrienden in de media volgen hem in zijn voetsporen. The Washington Post telde afgelopen week 13,5 procent van de korte nieuwsspotjes op Fox News over Flynn, de FBI en Obama, tegen slechts 3,3 procent over het coronavirus.