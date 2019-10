Een dode en vier vermisten door overstromingen Catalonië

Een gehavende brug bij het dorp Vilaverd, in Tarragona, Catalonië. Beeld EPA

Het lichaam van een man werd dinsdagavond gevonden op een strand in de plaats Caldes d’Estrac, ongeveer veertig kilometer ten noorden van Barcelona, zei de regionale politie op Twitter.

Hulpdiensten zeiden dat brandweerlieden met een helikopter naar twee mensen zochten, naar verluidt een moeder en haar volwassen zoon. Hun huis werd weggevaagd door een overstroming in Vilaverd, dertig kilometer van de haven van Tarragona.

De reddingsdiensten waren ook op zoek naar twee mensen in de buurt van het dorp l’Espluga de Francoli in hetzelfde gebied. Hun auto werd aangetroffen in een rivier.

De zware regenval ‘s nachts in de noordoostelijke regio van Catalonië veroorzaakte stroomstoringen en aardverschuivingen die bijna 25.000 mensen troffen. Meer dan veertig wegen zijn afgesloten.

De Spaanse luchthavenautoriteit Aena zei dat 37 vluchten van of naar Mallorca waren omgeleid.