Een afkoelperiode na aanschaf leidt tot minder moorden

Wekelijks vertelt een wetenschapper over hun moment van inzicht, dat de kijk op hun vak veranderde. Deze keer David Schindler, onderzoeker aan de Tilburg School of Economics and Management, over zijn eurekamoment in Philadelphia.

‘In 2016 woonde ik in Philadelphia, een stad die geteisterd werd door vuurwapengeweld. Met mijn Europese bril op vond ik het altijd ‘slecht’ dat zoveel Amerikanen thuis een wapen hadden. Sommige locals waren het niet met mij eens. Ik wilde daarop eens écht uitzoeken of wapenbezit tot meer moorden leidt.

Samen met econoom Christoph Koenig ben ik een groot onderzoek gestart. We focusten ons op een periode van zes maanden in 2012 en 2013, toen de wapenverkoop in Amerika tot ongekende hoogten schoot. Dat had te maken met de herverkiezing van Barack Obama en met een dramatisch schietincident op de basisschool Sandy Hook. Veel Amerikanen rekenden erop dat er strengere wapenwetgeving aan stond te komen en schaften een vuurwapen aan.

In 35 Amerikaanse staten krijgt een klant het wapen meteen mee als hij het koopt. In 15 andere staten is opzettelijk een wachtperiode ingebouwd. Dit blijkt cruciaal. Ik vergeleek voor alle Amerikaanse staten het online zoekgedrag naar vuurwapens, de geregistreerde wapenaankopen en de moorden die waren gepleegd. Na meer dan anderhalf jaar rekenen, analyseren en controleren kwamen we erachter dat in de staten met vertragende wetgeving evenveel interesse is in de aanschaf van vuurwapens, maar dat er uiteindelijk minder wapens worden verkocht.

En dat is niet het enige. In de staten met vertragende wetgeving worden 2 procent minder moorden met een handwapen gepleegd. Dat betekent omgerekend dat in de onderzochte periode in de 35 staten zónder vertragende wetgeving ongeveer tweehonderd moorden voorkomen hadden kunnen worden. Triest genoeg waren de slachtoffers van deze ‘extra’ moorden overwegend vrouw, meestal van middelbare leeftijd, en in hun eigen huis omgebracht na een echtelijke ruzie. Kortom: een afkoelperiode na aanschaf leidt tot minder moorden.’