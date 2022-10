Echtgenoot Amerikaanse politica Pelosi aangevallen in eigen huis

Een man drong vrijdag de woning van Nancy Pelosi en haar man binnen. De politica was zelf niet aanwezig. Beeld Getty Images

Pelosi’s man is naar een ziekenhuis gebracht en ‘zal naar verwachting volledig herstellen’. De politica zelf was op het moment dat de man het huis binnendrong niet aanwezig.

De verdachte is opgepakt en vastgezet. Het motief achter de aanval wordt onderzocht. Volgens de Amerikaanse politie gaat het om een 42-jarige man die op zoek zou zijn geweest naar de politica. “Where is Nancy?” zou hij hebben geroepen nadat hij het huis was binnengedrongen.

Op het moment dat de politie het huis binnenkwam zou de man bezig zijn geweest Pelosi’s echtgenoot met een hamer te bewerken. Die hamer zou hij bij een worsteling aan zijn slachtoffer hebben ontfutseld.

Paul Pelosi (82), echtgenoot van Nancy Pelosi. Beeld via REUTERS

De aanval komt een kleine twee weken voor de tussentijdse verkiezingen, waarin de Republikeinen hopen de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi’s Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat. Zeker sinds de verkiezingsnederlaag van Donald Trump, eind 2020, staat de Amerikaanse politiek onder hoogspanning. Angst voor politiek geweld is er al langer en werd ook al realiteit, bij de bestorming van het Capitool begin 2021 door aanhangers van Trump, die weigerde zijn nederlaag te accepteren.

De politie van New York waarschuwde donderdag nog dat het risico bestaat dat extremisten het in aanloop naar de verkiezingen gemunt hebben op politici, politieke manifestaties en stembureaus. Of de aanval op Pelosi’s huis een politiek motief heeft, is niet bekend.

Paul Pelosi is eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf.