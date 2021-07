ECB is nu glashelder: rentes gaan pas omhoog als de inflatie blijvend de 2 procent aantikt

Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Beeld REUTERS

Ze blijven nog wel even laag, de rentes die u kent van uw hypotheek, uw spaarrekening en die waar uw pensioenfonds mee moet rekenen om tot uw maandelijkse uitkering te komen. De Europese Centrale Bank (ECB), die de verschillende soorten rentestanden in Europa kan beïnvloeden met haar beleid, gaat ze voorlopig niet omhoog duwen.

Dat is de uitkomst van een beleidsvergadering van het ECB-bestuur, waarin alle centrale bankpresidenten uit de landen met de euro zijn vertegenwoordigd. Dát de rentestanden op standje ‘zeer laag’ blijven staan, verbaast niet eens zo. Wel is de centrale bank explicieter dan ooit over hoelang ze dat zo wil houden. Namelijk: op zijn minst totdat de inflatie in de eurozone de 2 procent heeft aangetikt. En niet zomaar even, het moet stabiele inflatie zijn. En dus niet het gevolg van eenmalige gebeurtenissen (zoals de nasleep van de coronacrisis).

Hoe de ECB dat wil bereiken? Door het opkopen van schulden. En met die lage rentes. Daardoor wordt het goedkoop voor bedrijven en consumenten om geld te lenen en dat vervolgens te besteden. Sparen ontmoedigt de ECB er juist mee. Samen moet dat economie aanjagen, en daarmee de inflatie.

Nieuwe strategie

Die doelstelling van 2 procent is vrij nieuw, ze werd twee weken geleden aangekondigd als deel van een nieuwe strategie waar de ECB aan had gewerkt. Het officiële doel van de ECB is zorgen voor prijsstabiliteit in de eurozone. 2 procent is dan een prettig richtsnoer: niet te hoog, maar wel een veilige buffer tegen deflatie (het schrikbeeld waarin iedereen wacht met besteden omdat producten morgen goedkoper zijn dan vandaag, met als gevolg dat de hele economie inzakt).

Tot twee weken geleden bedroeg de inflatiedoelstelling nog ‘iets minder dan, maar dicht bij 2 procent’. Dat dit nu op 2 procent is gezet, betekent dat de centrale bank langer kan doorgaan met het opkopen van schulden en met het laag houden van de rentes. De ECB heeft er zelfs geen problemen meer mee als de inflatie tijdelijk boven de 2 procent uitkomt.

Dat idee kan meteen in de praktijk worden gebracht, want het lijkt erop dat de tweeprocentgrens al dit jaar wordt overschreden. ECB-president Christine Lagarde zei gistermiddag op een persconferentie dat de prijzen dit jaar fors kunnen stijgen. Maar dat komt vooral doordat prijsstijgingen jaar-op-jaar gemeten worden, waardoor ze nu worden vergeleken met de coronamaanden van 2020.

Explosieve prijsstijging

Toen zaten de olieprijzen op een dieptepunt en vergeleken daarmee is er al snel sprake van explosieve prijsstijging. Ook heeft Duitsland begin dit jaar een tijdelijke btw-korting teruggedraaid, waardoor de prijzen in de grootste economie van Europa even omhoog schoten. Lagarde verwacht dat de inflatie volgend jaar alweer onder de 2 procent zal dalen.

Niet iedereen is blij dat de ECB mag blijven doorgaan met het stimuleren van de economie als de inflatie (tijdelijk) omhoog gaat. Sommige critici vrezen voor de gevolgen van die lage rentes, zeker als die te lang aanhouden. Inflatie wordt nog wel eens vergeleken met ketchup in een fles: centrale bankiers schudden en schudden en er komt niets uit, totdat ze nog harder schudden en dan is er ineens geen houden meer aan.

Overigens kunnen de inflatiecijfers over een paar jaar om nog een andere reden stijgen. De ECB gaat, op veler verzoek, ook de prijzen van koophuizen meenemen in haar berekeningen van de inflatie. Die schieten immers al jaren omhoog, maar daar is tot op heden niets van terug te zien in de inflatiecijfers.