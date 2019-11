EasyJet gaat CO2-uitstoot van alle passagiers compenseren

EasyJet stapt in het gat dat de failliete reisgigant Thomas Cook en zijn Nederlandse dochter Neckermann hebben achtergelaten en zet onder eigen vlag een touroperator op: Easyjet Holidays. Daarnaast gaat de prijsvlieger, de nummer 2 in Europa, vanaf komend jaar alle CO2-uitstoot van haar vluchten compenseren.

Het verdwijnen van Thomas Cook, dat in september na maanden van financiële problemen omviel, heeft vooral in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland, België en Duitsland grote gaten geslagen.

Easyjet Holidays wordt een aparte tak binnen Easyjet die vandaag in het Verenigd Koninkrijk van start gaat en direct quitte moet draaien. De komende jaren wordt de touroperator ook in Nederland en de rest van Europa uitgerold.

Volgens topman William Vet van Easyjet Nederland komt de lancering van de reisorganisatie op een gunstig moment, maar was het bedrijf er al mee bezig voordat Thomas Cook omviel. “De timing voor de markt is goed, maar dit hebben we niet in een maand opgezet. We hebben deze zomer al de eerste contracten met hotels gesloten, nog voor de problemen bij Thomas Cook.”

Vet verwacht niet dat de maatschappij specifieke vakantieroutes zal gaan vliegen. “Wij opereren alleen zakelijke routes waarin ook vakantiebestemmingen zitten. Je moet hierbij denken aan een aantal stoelen op een aantal vluchten, maar dat doen we ook met andere touroperators. “

Wel compensatie, geen duurdere tickets

Easyjet gaat daarnaast als eerste luchtvaartmaatschappij in Europa alle CO2-uitstoot van brandstof compenseren voor alle passagiers. “We doen dat met het Amsterdamse bedrijf Climate Focus.” Easyjet verwacht daaraan in het eerste jaar 25 miljoen pond uit te geven. “De compensatie komt uit het bedrijf, niet van de passagiers,” zegt Vet. “De ticketprijzen worden hierdoor ook niet hoger.”

De compensatie vindt, net als bij vergelijkbare projecten in de luchtvaart, plaats via ‘gecertificeerde projecten’ zoals het aanplanten van nieuwe bossen en voorkomen van ontbossing, met name in Zuid-Amerika en Afrika. “Maar er zitten in het pakket maatregelen ook zonneprojecten in India en waterputten in Oeganda en Eritrea.”

Op zulke projecten is vanuit de milieubeweging kritiek omdat het effect discutabel zou zijn en ze de CO2-uitstoot niet bij de bron aanpakken, maar elders in de wereld. “Dat klopt, maar CO2 is een mondiaal probleem, wat je elders compenseert, kan je terughalen naar Europa.”

“Dit is een tijdelijke oplossing tot er nieuwe technologieën zijn die de luchtvaart bij de bron duurzamer maken. We willen hiermee een brug bouwen naar nieuwe innovaties en nieuwe technologieën.”

Elektrisch vliegen

Dinsdag bekrachtigde de maatschappij ook een samenwerking met vliegtuigfabrikant Airbus en motorenleverancier Saffran voor de ontwikkeling van hybride-elektrische vliegtuigen. “Wij verwachten dat rond 2035 kleinere toestellen beschikbaar zijn.” De maatschappij werkt al langer samen met pionier Wright Electric die volledig elektrische vliegtuigen ontwikkelt. “Die zullen op zijn vroegst pas rond 2050 beschikbaar kunnen zijn.”

Easyjet presenteerde disndag relatief gunstige jaarcijfers. “Het eerste halfjaar was redelijk lastig,” zegt Vet, “het tweede halfjaar zijn de cijfers sterk verbeterd. Schiphol heeft het goed gedaan. We hebben onze positie als nummer 2 versterkt door 6,4 miljoen passagiers over 45 routes te vervoeren.”

De opbrengsten en omzet waren daarbij hoger. “ We hebben wat hogere ticketprijzen gerekend zodat we meer op inkomsten konden sturen.” Desondanks daalde de winst voor belastingen licht, naar 430 miljoen pond.

Easyjet verwacht zelf geen negatieve effecten van een komende brexit omdat ze een deel van haar activiteiten al in de EU heeft ondergebracht. Maar een Brits vertrek kan reizigersaantallen temperen, doordat het vanwege de verwachte daling van het pond voor Britse reizigers duurder wordt om in Europa op vakantie of stedentrip te geen. Ook de dreiging van duurdere tickets vanwege vliegtax en ‘vliegschaamte’ zouden impact kunnen hebben.

Van een teruggang is vooralsnog geen sprake. In de dinsdag verschenen jaarcijfers blijkt Easyjet in boekjaar 2018/2019 96,1 miljoen passagiers te hebben vervoerd, bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor. Boekingen voor de eerste helft van het boekjaar 2020 zijn ‘geruststellend en liggen iets hoger dan die van vorig jaar’.