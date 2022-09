Dure staatsbegrafenis vermoorde oud-premier Abe verdeelt Japan

In het hele land verzamelden tegenstanders van de uitvaart zich voor protestacties. Beeld ANP / EPA

Onder de aanwezige wereldleiders zijn de Indiase president Narendra Modi en de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Namens Nederland is buitenlandminister Wopke Hoekstra dinsdag aanwezig. In Tokio is de beveiliging flink opgeschroefd.

Veel Japanners zijn echter niet blij met de uitvaart. Niet alleen vanwege het kostenplaatje (omgerekend 11,8 miljoen euro), maar ook vanwege de banden die Abe en zijn partij hadden met de omstreden Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte – tevens de reden waarom Abe vermoord zou zijn. Afgelopen weekeinde protesteerden zo’n 10.000 mensen tegen de staatsbegrafenis. Vorige week stak een man zichzelf uit protest in brand.

Economische ongelijkheid

In het hele land verzamelden tegenstanders zich voor protestacties. Ze vinden dat het belastinggeld moet worden besteed aan zinvollere doelen, zoals het aanpakken van toenemende economische ongelijkheden die zijn veroorzaakt door het beleid van Abe.

Volgens premier Fumio Kishida komt de langst zittende leider uit de moderne politieke geschiedenis van Japan de eer van een staatsbegrafenis echter volledig toe. Niemand wordt gedwongen om Abe dinsdag te eren, zo verklaarde de regering. Toch zullen de meeste van de 47 departementale regeringen van het land de vlag halfstok hangen en een moment van stilte in acht nemen.

Ongeveer 4.300 mensen, waaronder Japanse wetgevers en buitenlandse en lokale hoogwaardigheidsbekleders, wonen de begrafenis bij. De belangrijkste oppositiepartij van de Constitutionele Democratische Partij van Japan en de Japanse Communistische Partij boycotten de begrafenis.