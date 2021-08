Duizenden op de vlucht voor brand die oprukt naar Athene

Brandweerlieden proberen de brand ten noorden van Athene onder controle te krijgen. Beeld REUTERS

Het vuur bedreigt vooral Acharnes, een van de grootste voorsteden. De burgemeester riep via televisie zijn burgers op onmiddellijk hun huizen te verlaten. Inwoners kregen ook een waarschuwing per sms van de burgerbescherming. Veel bewoners verlieten in paniek hun huizen. “Achter ons is de hel,” riep iemand vanuit zijn auto.

Er zijn meldingen dat personen door het vuur zijn ingesloten. Op meerdere plekken in de regio viel de stroom uit.

Elders in het land bestrijden brandweerlieden een grote brand op het eiland Rodos, waardoor inwoners van meerdere nederzettingen al moesten vluchten. Meteorologen waarschuwen al dagen dat er branden van deze omvang kunnen uitbreken, aangezien het land in de greep blijft van een hittegolf die naar verwachting de hele week zal aanhouden, met temperaturen die tot boven de 40 graden stijgen. De autoriteiten gaan ervan uit dat het risico op brand zeer hoog zal blijven, zelfs na het einde van de hittegolf, door de aanhoudende droogte in het land en de voorspelde harde wind.