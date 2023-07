Duizenden mensen op de vlucht voor bosbranden op Rhodos, reisorganisaties schrappen vluchten

Beeld AP

Een harde wind dreigt de bestrijding van de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos te bemoeilijken. Volgens de brandweer wordt de wind in de loop van zondag ‘intenser’ en kan dat ervoor zorgen dat de vuurzeeën worden aangewakkerd. De branden zorgden zaterdag voor de grootste brandevacuatie ooit in het land, aldus de Griekse politie.

Volgens een regeringsfunctionaris zijn circa 19.000 toeristen en inwoners, onder anderen zo’n tweehonderd Nederlanders, geëvacueerd vanwege de branden op het populaire vakantie-eiland. Eerder werd gesproken over 30.000 mensen. Ongeveer tweeduizend mensen werden per boot vanaf het strand in veiligheid gebracht.

Evacués hebben de nacht doorgebracht in onder meer hotels, sportlocaties en scholen. “Zij hebben eten, water en medische hulp gekregen,” aldus de brandweer. Die meldt ook dat het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken buitenlanders zal helpen die het land willen verlaten via de luchthaven van Rhodos.

Rhodos is een van de populairste vakantiebestemmingen in Griekenland, dat momenteel te maken heeft met een lange hittegolf die gepaard gaat met zeer hoge temperaturen. Zondag worden in sommige delen van het land temperaturen van boven de 45 graden verwacht.

Na een korte onderbreking maandag en dinsdag, waarbij het kwik onder de 40 graden zakt, is de verwachting dat het woensdag weer bloedheet wordt met temperaturen boven de 45 graden. Vanaf zondag geldt in een groot deel van Griekenland de hoogste alarmfase wat betreft bosbrandgevaar.

Reisorganisaties schrappen vluchten

Inmiddels zijn volgens Nederlandse reisorganisaties vele tientallen Nederlandse toeristen geëvacueerd. Tot en met dinsdag brengen reisorganisaties Corendon en TUI geen nieuwe klanten naar het Griekse eiland, zo lieten zij weten. Sunweb doet dat tot en met maandag.

Die reisoperator heeft zo’n 250 reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, van wie honderd Nederlanders, zo meldt de organisatie. “Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland, en kunnen vanavond mee op een vlucht naar Amsterdam,” aldus de woordvoerder. In het geval van TUI worden vrijgekomen hotelkamers gebruikt om geëvacueerde klanten in op te vangen.

Transavia blijft vooralsnog vliegen naar Rhodos, laat een woordvoerder weten. Wel houdt de luchtvaartmaatschappij contact met de autoriteiten om de veiligheid te monitoren. Transavia verwacht dat de vertrekkende vliegtuigen wel leger zullen zijn. “We vliegen met eigen passagiers, maar ook met de reizigers van TUI, Corendon en Sunweb. Die touroperators halen hun klanten nu van boord,” legt een woordvoerder uit. De vliegtuigen vertrekken volgens hem daarnaast niet alleen om mensen te brengen, maar ook om mee terug te nemen.

Dagen

De brandweer is al zes dagen bezig met het bestrijden van de branden en de autoriteiten waarschuwen dat het nog dagen kan duren voordat ze zijn geblust. De branden leken donderdag onder controle, maar door een harde wind breidden ze zich zaterdag uit naar dorpen waar veel toeristen zitten. Meer dan tweehonderd brandweerlieden waren in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk.

Het toeristenseizoen is op Rhodos momenteel in volle gang. Het eiland in het zuidoosten van de Egeïsche zee telt ruim 100.000 inwoners en trok vorig jaar zo’n 2,5 miljoen toeristen.