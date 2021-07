Duizenden Georgiërs eisen vertrek regering na dood cameraman bij lhbti-mars

Georgische demonstraten eisen het vertrek van de regering na de dodelijke mishandeling van een cameraman bij een lhbti-mars. Beeld EPA

Zijn werkgever, tv-zender Pirveli, meldde dat Aleksandr Lasjkarava zondag dood in zijn bed was gevonden. De cameraman is bezweken aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een mishandeling door een extreemrechtse, homofobe groepering in de hoofdstad Tblisi. Premier Irakli Garibasjvili had zich uitgesproken tegen de Pride-mars.

Lasjkarava deed verslag van een Pride-mars bij het parlementsgebouw in de hoofdstad, toen de demonstratie werd aangevallen door tegenbetogers. Door het geweld zagen de lhbti-activisten zich genoodzaakt de mars te schrappen: ruim vijftig journalisten werden aangevallen. De 37-jarige Lasjkarava liep bij het incident ernstige botbreuken in het gezicht op.

Premier noemt Pride onacceptabel

Premier Irakli Garibasjvili kreeg kritiek voor zijn opmerking dat de tocht “onacceptabel voor een groot deel van de samenleving” zou zijn. Onder meer persorganisatie Reporters Without Borders beschuldigde de Georgische autoriteiten van passiviteit en stelde dat de politie had nagelaten de journalisten te beschermen. De VS en de EU hebben de aanvallen op journalisten veroordeeld en opgeroepen de daders te berechten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zondag weten een onderzoek naar de dood van Lasjkarava te zijn begonnen. Premier Garibasjvili heeft zijn familie en collega’s gecondoleerd. Hij had het op Facebook over een “ongelooflijke tragedie”.

Mensenrechtenactivisten en oppositieleden nemen daarmee geen genoegen en eisen het vertrek van premier Garibasjvili. Zijn partij Georgische Droom is volgens hen medeverantwoordelijk voor geweld tegen onafhankelijke journalisten.

Zondagavond hadden zich 8000 mensen verzameld bij het parlement.