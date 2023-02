Duizenden doden na zware aardbevingen in Turkije en Syrië: dit weten we tot nu toe

Inwoners van de Turkse stad Malatya zoeken naar overlevenden onder het puin. Beeld REUTERS

1. Wat is er gebeurd?

De eerste aardbeving vond plaats om 04.17 uur lokale tijd (02.17 uur Nederlandse tijd) op een diepte van 17,9 kilometer. Het epicentrum van de aardbeving lag 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, dicht bij de grens met Syrië. Vijftien minuten na de beving vond een naschok plaats van 6,7 op de schaal van Richter.

Aan het eind van de ochtend, rond 11.30 uur, vond nog een aardbeving plaats in het zuidoosten van Turkije met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter; dit keer lag het epicentrum in de provincie Kahramanmaraş, een stuk noordelijker dan de locatie van de eerste aardbeving.

Dinsdagochtend werd Turkije opnieuw opgeschrikt door een zware naschok met volgens het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum (EMSC) een kracht van 5,3.

Sinds de zware aardbevingen vonden al ruim honderd naschokken plaats. De naschokken zijn extra gevaarlijk, omdat ze gebouwen die al instabiel zijn, kunnen laten doen instorten.

In ons liveblog blijft u op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen.

2. Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen?

De eerste berichten van slachtoffers en verwoestingen druppelden al gauw na de aardbeving binnen. Inmiddels meldt Turkije 3419 doden en 20.534 gewonden, in Syrië is het dodental opgelopen naar ruim 1600 en zijn ook duizenden mensen gewond geraakt. Het dodental is daardoor opgelopen tot boven de 5000. In Turkije zijn meer dan 3400 gebouwen ingestort.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er zes Nederlanders in het aardbevingsgebied als vermist zijn opgegeven. Het ministerie heeft nog geen bevestiging of er ook Nederlandse slachtoffers zijn, maar staat voortdurend in contact met de Turkse autoriteiten ter plaatse.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het dodental in de komende weken nog kan verachtvoudigen.

3. Hoe verloopt de hulpverlening?

De Turkse president Erdogan heeft andere landen en de Navo om hulp gevraagd. Tientallen landen hebben daarop al hulp toegezegd. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers en speurhonden vanuit bijvoorbeeld Griekenland, Hongarije, Zwitserland, Mexico en Duitsland onderweg zijn naar Turkije. Ook vanuit de Amerikaanse stad Los Angeles en landen als Zuid-Korea en Japan zijn reddingswerkers onderweg.

Het zal voor hulpverleners echter lastig zijn om het gebied te bereiken. Lokale luchthavens, zoals die van Hatay, zijn gesloten, omdat startbanen schade hebben opgelopen. Ook de haven van de Turkse stad Iskenderun is gesloten door de grote schade.

Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team (USAR) is dinsdagochtend in Turkije gearriveerd. Het team bestaat uit mensen van politie, brandweer, ambulance en defensie en wordt vaker bij rampen ingezet. Zo waren de hulpverleners ook actief in Beiroet, nadat een explosie in de haven enorme schade aanrichtte. Ze zijn inmiddels met drie vrachtwagens en vier touringcars onderweg naar de zwaar getroffen regio Hatay in het zuidoosten van Turkije. De verwachting is dat ze in de loop van dinsdag aan de slag kunnen.

Er zijn zeker 9000 Turkse reddingswerkers actief, aldus Erdogan. Vanaf de luchthaven van Istanboel zijn nog eens 13.000 hulpverleners vanuit het hele land onderweg naar het getroffen gebied. Daarnaast gaan er dekens en voedsel richting het aardbevingsgebied en er wordt psychologische hulp geboden.

De reddingswerkers die maandag al actief waren in het getroffen gebied, werden ’s nachts geconfronteerd met moeilijke weersomstandigheden. In de Turkse stad Osmaniye, niet ver van het epicentrum van de eerste beving, regende het de hele nacht door. Ook sliepen veel mensen, ondanks temperaturen onder vriespunt, op straat of in auto’s omdat ze te bang zijn om binnen te slapen. De komende dagen wordt naast regen ook sneeuw verwacht.

Op Giro 7244 is inmiddels bijna 1,2 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt onder meer voor eerste hulp, vervoer en opvang.

Depremin etkisi Malatya'da böyle görüntülendi. pic.twitter.com/tVHaEa2E5a — Pusholder (@pusholder) 6 februari 2023

In Syrië vraagt de burgerdefensie-organisatie Witte Helmen om internationale actie na de aardbeving. De organisatie heeft daar de noodtoestand uitgeroepen. ‘We drukken de internationale gemeenschap op het hart om noodmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de situatie nog verder verslechtert.’ Ook hoopt de organisatie dat de Syrische president Assad en Rusland het gebied de komende tijd niet zullen bombarderen. In Noord-Syrië wordt nog altijd heftig gevochten.

Volgens de Witte Helmen zitten in Syrië nog zeker honderden mensen vast onder het puin van ingestorte gebouwen. Volgens de hulporganisatie begint de tijd te dringen.

4. Waarom komen er vaker aardbevingen voor in dit gebied?

Turkije ligt op een plek waar verschillende aardplaten aan elkaar grenzen: door bewegingen van deze platen ontstaan aardbevingen. In de zomer van 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce drie maanden later. Bij twee verschillende aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om.

De beving van zondagnacht is de zwaarste sinds 1999. De schok werd tot in Palestina en Cyprus gevoeld. De Italiaanse autoriteiten waarschuwden eerst voor een tsunami, maar die waarschuwing werd later ingetrokken.