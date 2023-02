Duizenden doden na zwaarste aardbeving in Turkije en Syrië: dit weten we tot nu toe

Inwoners van de Turkse stad Malatya zoeken naar overlevenden onder het puin. Beeld REUTERS

1. Wat is er gebeurd?

De eerste aardbeving vond plaats om 04.17 uur lokale tijd (02.17 uur Nederlandse tijd) op een diepte van 17,9 kilometer. Het epicentrum van de aardbeving lag 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, dicht bij de grens met Syrië. Vijftien minuten na de beving vond ook nog een naschok plaats van 6,7 op de schaal van Richter.

Aan het eind van de ochtend, rond 11.30 uur, vond er nog een aardbeving plaats in het zuidoosten van Turkije met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter en met een epicentrum in de provincie Kahramanmaraş. Dat ligt een stuk noordelijker dan de plek van de eerste aardbeving.

In ons liveblog blijft u op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen.

2. Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen?

De eerste berichten van slachtoffers en verwoestingen druppelden al gauw na de aardbeving binnen. Inmiddels meldt Turkije 1651 doden en meer dan 11.000 gewonden, in Syrië is het dodental opgelopen naar 1000 en zijn tot nu toe 2500 gewonden bekend. In Turkije zijn meer dan 3400 gebouwen ingestort.

3. Hoe verloopt de hulpverlening?

Erdogan heeft andere landen en de Navo om hulp gevraagd. 45 landen hebben daarop al hulp toegezegd. Het zal voor hulpverleners echter lastig zijn om het gebied te bereiken. Lokale luchthavens, zoals die van Hatay, zijn gesloten, omdat de startbaan schade heeft opgelopen. Ook de haven van de Turkse stad Iskenderun is gesloten door de grote schade.

Nederlandse hulpverleners gaan ook naar Turkije. Het Urban Search and Rescue Team wordt naar het land gestuurd, meldt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Het team bestaat uit mensen van politie, brandweer, ambulance en defensie en wordt vaker bij rampen ingezet. Zo waren de hulpverleners ook actief in Beiroet, nadat een explosie in de haven enorme schade aanrichtte.

In totaal zijn er nu zo’n 9000 Turkse reddingswerkers actief, aldus Erdogan. De reddingsteams komen vanuit het hele land naar het aardbevingsgebied. Erdogan zegt dat er al 2470 mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Er worden niet alleen reddingswerkers naar de getroffen regio gestuurd. Ook dekens en voedsel gaan richting het aardbevingsgebied en er wordt psychologische hulp geboden.

Depremin etkisi Malatya'da böyle görüntülendi. pic.twitter.com/tVHaEa2E5a — Pusholder (@pusholder) 6 februari 2023

In Syrië vraagt de burgerdefensie-organisatie Witte Helmen om internationale actie na de aardbeving. De organisatie heeft de noodtoestand uitgeroepen. ‘We drukken de internationale gemeenschap op het hart om noodmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de situatie nog verder verslechtert.’ Ook hoopt de organisatie dat de Syrische president en Rusland het gebied de komende tijd niet willen bombarderen. In Noord-Syrië wordt nog altijd heftig gevochten.

4. Waarom komen er vaker aardbevingen voor in dit gebied?

Onder Turkije grenzen verschillende aardplaten aan elkaar: door bewegingen van deze platen ontstaan aardbevingen. In de zomer van 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce drie maanden later. Bij twee verschillende aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om.

De beving van afgelopen nacht is de zwaarste sinds 1999. De schok werd tot in Palestina en tot aan Cyprus gevoeld. De Italiaanse autoriteiten waarschuwden eerst voor een tsunami, maar die waarschuwing werd later ingetrokken.