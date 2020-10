Duizenden de straat op voor vermoorde leraar: ‘De school huilt, maar is niet bang’

Beeld AP

Vele duizenden mensen zijn op het Parijse Place de République samengekomen om de vrijdag door een jihadist vermoorde leraar Samuel Paty te gedenken, maar volgens de Franse krant Le Monde zijn ook in Lyon, Marseille, Rijsel, Bordeaux, Toulouse, Nice en Nantes mensen de straat op gegaan.

Velen hadden borden of plakkaten meegenomen met teksten als ‘ik ben leraar’ of ‘ik ben Samuel’. Dat verwijst naar de borden “ik ben Charlie” die demonstranten droegen na de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo begin 2015 in Parijs. Daarbij werden twaalf mensen door jihadisten vermoord. Aanleiding voor de daders was destijds de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed.

Le Monde licht ook borden uit waarop onder meer staat ‘De school huilt, maar is niet bang’ en ‘Wij, docenten, leren de vrijheid van meningsuiting en blijven daarmee doorgaan’.

Karikatuur van Mohammed

Paty is vrijdag in een voorstad ten noordwesten van Parijs de keel doorgesneden door een 18-jarige islamitische vluchteling van Tsjetsjeense origine. Die bracht Paty volgens Franse media om het leven omdat die de karikaturen in de klas had laten zien. De dader verwierf in maart een verblijfsvergunning voor 10 jaar. Hij werd kort na de moord door de politie doodgeschoten.

De Franse premier Jean Castex is ook op het Place de la République. De regering heeft aangekondigd woensdag aan het eind van de middag een officiële herdenking on Parijs te houden.