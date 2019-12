Duizenden Australiërs gevlucht naar kust door bosbranden

Bosbranden in de stad Nowra in New South Wales. Beeld AFP

De mensen waren opgeroepen naar zee te komen op het moment dat de brandweer sirenes liet afgaan in de stad. Dat gebeurde om tien over half negen ‘s morgens lokale tijd.

De brandweer laat weten alleen degenen die op het strand zijn te kunnen beschermen. Wie nog in het stadje zelf is, is op zichzelf aangewezen. Mallacoota ligt in de door de bosbranden bedreigde regio East Gippsland, ten oosten van Melbourne, en is een populaire vakantiebestemming. Onder de mensen op het strand zijn zowel inwoners van het stadje als toeristen.

This photo needs to be the front page of every paper in Australia for the first day of the new decade. Welcome to the 20’s, Australia. #mallacoota #australiaburns pic.twitter.com/6bcswM3yeU — Dan (@danbakes) 31 december 2022

In tegenstelling tot andere steden in de regio, was voor Mallacoota de afgelopen dagen geen evacuatiebevel afgekondigd. Volgens Andrew Crisp, hoofd van de brandweer in Victoria, komt dat doordat er branden ten westen en noordwesten van de stad woedden, waardoor de inwoners en toeristen het stadje niet op een veilige manier konden verlaten. De wind staat ook nog eens richting de stad.

De mensen staan klaar om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen. Legerhelikopters en bootjes van de kustwacht staan klaar om mensen te bevoorraden en indien nodig te evacueren uit het gebied.

Op beelden is te zien dat de lucht boven Mallacoota inktzwart en dieprood is. “Het lijkt wel nacht,” zeggen mensen die op het strand vastzitten tegen lokale media. “Het is surrealistisch. Het is bijna pikzwart, terwijl het een prachtige zonnige ochtend zou moeten zijn,” schrijft een man op Twitter. Australische media schrijven dat de mensen ook de opdracht gekregen hebben om zich in het water te begeven.

The darkness in #Mallacoota is utterly surreal. Not far off pitch black when this should be a beautiful sunny morning. pic.twitter.com/1tY1i4PZfi — Brendan (@brendanh_au) 30 december 2022

In totaal woeden er momenteel acht grote branden in de staat Victoria, die de hele East Gippsland regio bedreigen. Vier mensen worden er vermist. “We vrezen voor de levens van vier mensen uit East Gippsland,” zei premier Daniel Andrews van Victoria tegen ABC. “Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.”

Ook in de buurstaat New South Wales wordt een persoon vermist. Voor zijn of haar leven wordt gevreesd. Twee mensen kwamen er al om het leven door de hevige bosbranden die er woeden. Zo’n 5.700 huizen zitten zonder elektriciteit. Ruim 200.000 hectare land in de regio is al afgebrand. In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven.

In totaal zijn sinds de uitbraak van de bosbranden begin november al tien mensen om het leven gekomen. De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM — bluesfestblues (@bluesfestblues) 30 december 2022