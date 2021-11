Duitsland voert 2G-beleid in bij hoog aantal coronapatiënten

Bonn, Duitsland. Beeld Getty Images

Dit maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag bekend. Gaat het nog verder de verkeerde kant op, dan moeten mensen die zijn ingeënt of hersteld een negatieve test tonen voordat zij bijvoorbeeld naar een voorstelling, kapper of wedstrijd mogen. En als het aantal coronazieken in klinieken nog verder stijgt, komen nog meer beperkingen.

Merkel had de leiders van de deelstaten, die voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpak van corona, opgeroepen alles te doen om het aantal besmettingen af te remmen. Volgens haar is de huidige situatie ‘dramatisch’. In meerdere deelstaten wordt de 2G-regel al toegepast, maar elders gelden soepelere of juist strengere regels. Deskundigen waarschuwden voor een lappendeken.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is een bepalende factor geworden voor de beoordeling van de coronasituatie, en niet meer uitsluitend het aantal nieuwe besmettingen. Merkel hamerde al dagen op nieuwe beperkingen als in ziekenhuizen een bepaald aantal coronapatiënten ligt. Anders blijven de cijfers over de bedbezetting in de klinieken een ‘tandeloze tijger’, zei ze.

De deelstaten besloten verder dat zorgpersoneel zich moet laten inenten tegen het coronavirus. Er komt een vaccinatieplicht voor medewerkers van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en bejaardencentra. Duitsland volgt daarmee de buurlanden België en Frankrijk.