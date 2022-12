Duitsland verscherpt wapenwet vanwege groeiend gevaar ‘Rijksburgers’

Police buiten de residentie die ze eerder die dag – 7 december – binnenvielen. Beeld Carsten Koall/Getty Images

Deze groepering, die de Bondsrepubliek niet erkent, stond afgelopen week centraal tijdens een grootscheepse antiterreuroperatie waarbij wapens in beslag werden genomen en 25 leden en aanhangers werden aangehouden die mogelijk een staatsgreep wilden plegen. De ‘Reichsbürger’ hebben volgens de minister van Binnenlandse Zaken een hoge bereidheid om geweld te gebruiken, en vormen in toenemende mate een gevaar omdat de beweging steeds groter wordt.

Geweldbereid

Het aantal mensen dat er deel van uitmaakt, is dit jaar met 2000 gestegen tot 23.000, zegt Faeser tegen Bild am Sonntag, onder verwijzing naar gegevens van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. 10 procent van deze ‘Rijksburgers’ geldt als ‘geweldbereid’. In 2021 alleen al werden in Duitsland 239 geweldsdelicten geregistreerd die werden gepleegd door leden en aanhangers van deze beweging.

Van minstens 1050 Reichsbürger werd de wapenvergunning al ingetrokken, licht de minister toe. De Duitse regering zal de wapenwetgeving ‘binnenkort verder aanscherpen’, kondigt ze aan. “We hebben niet te maken met onschuldige idioten, maar met terreurverdachten die nu allemaal in hechtenis zitten,” aldus de bewindsvrouw.

Betere bescherming

Politici uit de Duitse ‘stoplichtcoalitie’ van SPD, FDP en Bündnis 90/Die Grünen (rood, geel en groen) roepen in de zondagseditie van de krant op tot een betere bescherming van het parlement. Aanleiding is de arrestatie van de Berlijnse rechter en oud-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD).

Zij is een van de Reichsbürgerverdachten en had ondanks haar vertrek uit de Bondsdag, vorig jaar, nog steeds een pasje waarmee ze toegang had tot het parlementsgebouw. Dat roept nu vragen op omdat de gearresteerde verdachten gewapend de Bondsdag zouden hebben willen bestormen en parlementsleden gijzelen.

Evalueren

Plaatsvervangend SPD-fractieleider Dirk Wiese wil het beveiligingsconcept van de Bondsdag laten evalueren. “Daarbij moet gekeken worden naar de toegangsrechten van medewerkers en voormalige afgevaardigden,” zegt hij. Volgens de krant wordt daar komende week over vergaderd door de Ouderenraad van de Bondsdag. Die bestaat uit de voorzitter van het parlement, de plaatsvervangers en 23 andere parlementsleden.

Dit zijn niet per se de oudste maar wel zeer ervaren parlementariërs. Bondsdag-vicevoorzitter Katrin Göring-Eckardt (De Groenen) kondigde al aan de veiligheidsmaatregelen voor het Duitse parlement te willen aanscherpen. “Er zijn overduidelijk nog banden tussen Reichsbürger en de huidige AfD-fractie,” zei ze afgelopen week.

Rijksburgers zouden Heinrich XIII Prins Reuss na de machtsovername tot staatshoofd van het nieuwe Duitsland hebben willen benoemen. Beeld Boris Roessler/dpa via AP

Prins

Van de 25 verdachten die donderdag werden opgepakt tijdens de invallen in het milieu van de Rijksburgers, worden 22 ervan beschuldigd lid te te zijn van een terroristische organisatie die het politieke systeem in Duitsland omver wilde werpen. De overige drie worden beschouwd als aanhangers.

Een 71-jarige verdachte met blauw bloed uit de deelstaat Thüringen zou een centrale rol hebben gespeeld in de staatsgreepplannen van de Rijksburgers. Zij zouden Heinrich XIII Prins Reuss na de machtsovername tot staatshoofd van het nieuwe Duitsland hebben willen benoemen. De prins wordt ervan verdacht een geheime raad te hebben geleid die de staatsgreep plande en coördineerde.

Duitse keizer Wilhelm II

Reichsbürger erkennen de Bondsrepubliek niet als legitieme staat omdat de afzetting van de Duitse keizer Wilhelm II – erfgenaam van het Duitse Keizerrijk – in 1918 volgens hen onwettig was. Ze beweren daarom aanspraak te maken op de heerschappij.