Duitsland vergroot druk: betalen voor coronatesten, verhoogde testplicht

Bondskanselier Angela Merkel tijdens de persconferentie na afloop van het coronaoverleg. Beeld REUTERS

Dat maakte bondskanselier Angela Merkel dinsdagmiddag bekend na een videovergadering met de leiders van de zestien deelstaten.

Berlijn en de deelstaten vergaderden over ‘laagdrempelige maatregelen’ om een vierde besmettingsgolf in de herfst zo laag mogelijk te houden. De besmettelijke deltavariant vergroot de kans op zo’n golf.

Het gratis testen stopt met ingang van maandag 11 oktober. “Iedereen heeft vanaf nu dan acht weken de tijd om zich te laten inenten,” lichtte vergaderingsvoorzitter en burgemeester van Berlijn Michael Müller (SPD) toe.

Uitzondering medische redenen

Wie geen gebruik maakt van dat vaccinatieaanbod, moet daarna betalen voor tests. Een uitzondering geldt voor mensen die om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunnen worden en voor wie geen vaccinatieadvies bestaat (zwangere mensen, kinderen en adolescenten).

De gedachte achter de afschaffing van gratis tests is dat de federale overheid (lees: de belastingbetaler) niet kan blijven opdraaien voor de kosten ervan als iedereen de kans heeft gehad zich te laten inenten. Duitse burgers kunnen zich sinds maart 2021 minstens eenmaal per week gratis laten testen. Dat kostte ‘Berlijn’ tot eind juni al zo’n 2,6 miljard euro. Hoeveel niet-gevaccineerden moeten gaan betalen voor de tests, bepalen de particuliere testcentra. De prijzen schommelden in het verleden tussen de 20 en 40 euro.

Druk

De maatregel moet de druk op niet-gevaccineerden vergroten want het vaccinatietempo vertraagt en Duitsland wil geen vaccinatieplicht invoeren. Wie niet gevaccineerd of genezen is, heeft nu al een negatieve testuitslag nodig in bijvoorbeeld hotels, restaurants en bioscopen maar dat wordt vanaf 23 augustus uitgebreid tot andere openbare binnenruimtes zoals musea, fitnessstudio’s, kerkdiensten, kappers en andere diensten met lichaamscontact alsook zieken- en verpleeghuizen.

De uitslag van een antigeentest mag maximaal 24 uur oud zijn, van een PCR-test niet ouder dan 48 uur. De verhoogde testplicht geldt in gebieden met meer dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week. “Voor risicovolle gelegenheden zoals bars en clubs kunnen de deelstaten aanvullende maatregelen nemen,” zei Merkel.

In winkels en het openbaar vervoer blijft volgens haar voor iedereen het dragen van een medisch mondkapje verplicht.

Beslissingsfactoren

Merkel en de deelstaatleiders waren het ook met elkaar eens dat coronamaatregelen niet louter meer gebaseerd kunnen zijn op de zogenoemde zeven-dagenincidentie (aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week). Ze laten de deelstaatministers van Volksgezondheid een voorstel doen voor een nieuwe beslissingsdrempel waarbij ook rekening wordt gehouden met factoren zoals inentingspercentages in bepaalde leeftijdsgroepen en bezetting van de ic-bedden met coronapatiënten.

In Duitsland hebben inmiddels 52 miljoen inwoners (van de 83,7 miljoen) minstens één coronaprik gekregen (62,5 procent) en zijn 45,8 miljoen mensen volledig gevaccineerd (55,1 procent). Bij de 12- tot 17-jarigen heeft ruim een miljoen (22,5 procent) een eerste prik gehad, meldde minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) dinsdag op Twitter. Ideaal zou volgens Merkel zijn als 90 procent van de 60-plussers is ingeënt (nu 80 procent) en zo'n 85 procent van de 12-jarigen en ouder. “Dat komt neer op 70 procent van de bevolking.”

Vergeleken met Duitsland is Nederlander verder met vaccineren. Hier is zeker 71 procent van de complete bevolking in ieder geval één keer ingeënt en is 58 procent volledig gevaccineerd. Bij de groep 12-17 heeft 47 procent een eerste prik gehad. Voor Nederland blijft vooralsnog uitgangspunt dat er géén vaccinatieplicht is. “Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt,’’ zei premier Rutte afgelopen maandag.