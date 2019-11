Duitsland stelt vaccinatie tegen mazelen verplicht

Beeld ANP

Ouders die hun kinderen vanaf die datum voor een kinderdagverblijf of school willen sturen, moeten dan eerst aantonen dat hun nageslacht is ingeënt tegen de mazelen. Overtreders hangt een boete boven het hoofd van 2500 euro.

Bij kinderen die al naar school of de opvang gaan, moet voor 31 juli 2021 worden aangetoond dat ze al mazelen hebben gehad of dat is voldaan aan de inentingsplicht. Die geldt ook voor medewerkers van scholen, kinderopvangcentra, medische instellingen en asielzoekerscentra.

Minister Spahn zegt dat de wetgeving is bedoeld om kinderen te beschermen tegen de uitermate besmettelijke ziekte. Dit jaar zijn volgens cijfers van het Robert Koch Instituut ruim 500 besmettingen met de mazelen gemeld in Duitsland.