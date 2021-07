Duitsland ontwaakt uit boze droom: ruim 80 doden, circa 1300 mensen onbereikbaar

Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is verder toegenomen. De autoriteiten melden vanochtend dat het slechte weer zeker 81 mensen het leven heeft gekost.

Door regenval en overstromingen zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld. Velen zochten bescherming tegen de overstromingen op bomen en daken van huizen. Reddingswerkers brachten mensen in veiligheid met boten en helikopters. “We hebben nog nooit zo’n ramp meegemaakt. Het is echt slopend,” zei premier Malu Dreyer (SPD).

In Bad Neuenahr-Ahrweiler worden ongeveer 1300 mensen vermist. Het is niet duidelijk of zij in nood verkeren. Het mobiele netwerk is er uitgevallen, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Op verschillende plekken in het getroffen gebied zitten mensen zonder stroom. Ook zijn er plekken waar mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

Geschokt

De hulpdiensten worden ondersteund door 850 militairen. De strijdkrachten hebben gepantserde voertuigen ingezet om wegen vrij te maken die zijn geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten, waar ze donderdag president Biden en vicepresident Harris ontmoet, ‘geschokt’ op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de ‘onvermoeibare’ hulpdiensten voor hun inzet. Vicekanselier Olaf Scholz onderbrak zijn vakantie vanwege de overstroming.

Wateroverlast in Hagen, Duitsland Beeld EPA

Luxemburg

Ondertussen heeft de Luxemburgse regering donderdag een noodplan afgekondigd de zware regenval. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur. Niet iedereen die om hulp vraagt, kan hulp krijgen.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is volgens lokale media buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun voertuigen weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.

Limburg

In Nederland kampt Zuid-Limburg met zware wateroverlast door hevige regenval. Honderden mensen zijn uit hun huizen verdreven door het water. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat hulp moet worden geboden aan heel Limburg. Ook houdt de organisatie er rekening mee dat meer opvang nodig is voor mensen die hun woningen wegens hoogwater hebben moeten verlaten.

Beeld AP

Diese Bilder hat mir mein Sohn gerade aus Kall in der Eifel geschickt. So sieht es also aus, wenn das „Bewahren“ konservativer Politik nach Hause in die Häuser kommt. Fahren Sie da hin, Frau @ABaerbock, sprechen Sie mit den Menschen vor Ort, denn das „C“ in „CDU“ bleibt lasch. pic.twitter.com/TJHJC5ay5M — Daniel Schwarz (@DanielSchwarz76) 14 juli 2021

In #Düsseldorf ist nach #Starkregen die Düssel über die Ufer getreten. 300 Bewohner wurden aufgefordert, ihre Häuser in der Ostparksiedlung zu verlassen. #Unwetterwarnung @ZDFheute pic.twitter.com/Qtl1owYVO3 — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) 14 juli 2021

Guten Morgen #starkregen in Ahrweiler, Rheinland Pfalz pic.twitter.com/zUx363SodV — Willi Schulz (@willidebates) 15 juli 2021