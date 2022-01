Duitsland legaliseert cannabis, maar het goedkope spul komt straks gewoon van de zwarte markt

Straatbeeld in de Berlijnse wijk Prenzlauer Berg. Gebruik van wiet is ook in deze populaire wijk inmiddels redelijk ingeburgerd. Beeld Getty Images

In de Berlijnse wijk Prenzlauer Berg is het doorgaans gezellig druk op straat. Moeders met een draagzak of een kinderwagen maken onder het genot van een al dan niet lactosevrije cappuccino een praatje met elkaar. Stelletjes wandelen hand in hand naar het kleurrijke Mauerpark en aan de deur van de Aziatische eettentjes, die er elk jaar hipper uitzien, is het personeel druk in de weer met afhaalbestellingen. Als je goed kijkt, kun je in deze buurt nog altijd iets van haar oude ruige karakter zien. Een kraakpand hier, een anarchistische bar daar.

Op de grote, grijze hoekbank bij een dealer in de buurt is het altijd gezellig. Buren kloppen op verschillende momenten van de dag aan voor wiet en blijven hangen voor een praatje. ­“Ouders, kunstenaars, artsen, advocaten, ieder­een zit hier wel op de bank,” vertelt hij met een joint in zijn hand.

De man – die anoniem wil blijven – werkt als muzikant en verkoopt daarnaast al jaren verdovende middelen. Hij heeft verschillende soorten in zijn assortiment, maar is vooral geïnteresseerd in cannabis.

Onlangs is een droom uitgekomen. Hij heeft nu zijn eigen plantage in een pand, waar hij met veel liefde zijn planten verzorgt. “Als je thuis kamerplanten hebt dan weet je hoe leuk het is om iets te zien groeien,” zegt hij.

Kwaliteitsbewaking

Het zit hem dwars dat hij het illegaal moet doen. “Het zou mij veel stress schelen als ik alles professioneel zou kunnen maken.”

Dat lijkt nu binnen handbereik, want de nieuwe Duitse regering wil cannabis legaliseren. De regering zegt zich zorgen te maken om schadelijke toevoegingen in de illegale producten en de verkoop aan jongeren. ‘Door legalisatie kan de kwaliteit van cannabis gecontroleerd worden, worden verontreinigende stoffen geweerd en minderjarigen beschermd,’ stelt de coalitie van de sociaaldemocraten, liberalen en groenen in haar regeerakkoord. Vier jaar na het invoeren van de wet die wiet uit de illegaliteit moet halen, wil de regering de zaak evalueren om te zien of het de gewenste effecten heeft.

Toch denkt de dealer in Prenzlauer Berg dat het niets zal veranderen aan de illegale markt. “De wiet zal niet voor iedereen betaalbaar zijn,” zegt hij. “Kijk maar naar Nederland. De laatste keer dat ik in Amsterdam kwam en een coffeeshop inliep, was een schok. Dertig euro! Ik dacht dat het een combinatiedeal was, maar het bleek voor een gram te zijn.”

Illegaal netwerk

De dealer heeft enige tijd in Amsterdam gewoond en daar ging hij met zijn huisgenoten naar een bevriende dealer in plaats van naar de coffeeshop. “Dan kochten we 50 gram in plaats van 5, voor een betere prijs.”

De Duitse politievakbond waarschuwt voor hetzelfde. In een stad als Berlijn, waar het illegale drugsnetwerk behendig wordt gerund door vooral Libanese maffia, zal de verkoop volgens de politie grotendeels zwart blijven.

Het is makkelijk voor Berlijners om aan drugs te komen. In Telegramgroepen met soms wel vijfduizend leden worden goedkope dagdeals aangeprezen met foto’s en een verkooppraatje. Stuur een bericht naar het nummer en binnen een half uur staat er een dealer voor je deur.

De meeste wiet in Berlijn komt volgens de dealer van massaproductie in Spanje. Daarnaast wordt wiet van lage kwaliteit vaak met chemische stoffen bewerkt om het voor een hogere prijs te kunnen verkopen. Volgens de dealer zou kwaliteitscontrole de legale markt aantrekkelijker maken. “Als een product gegarandeerd getest wordt, schoon en biologisch is, wordt het de moeite waard om er meer voor te betalen,” zegt hij.

Hoewel het regeerakkoord erover zwijgt, zal Duitsland wellicht ook de wietteelt moeten legaliseren. Een VN-verdrag uit 1961 verbiedt namelijk de import van cannabis. Waarschijnlijk rekent het land op de productie van de drie bedrijven die sinds 2017 in Duitsland medische wiet telen. Die bedrijven zijn onderdeel van bedrijven uit Canada. Dat land is koploper in de cannabisindustrie.

Onmogelijke eis

Het lijkt voor kleine ondernemers moeilijk om een plek tussen die bedrijven op de markt te veroveren. “Ik probeerde met een advocaat een vergunning te krijgen om medische wiet te telen,” zegt de dealer. “Het blijkt dat je daarvoor zeven jaar ervaring nodig hebt. Leg mij nou eens uit hoe ik die kan hebben als het al die tijd illegaal was?”

Hoewel cannabis in Duitsland langzaam uit de taboesfeer komt, is het de vraag of het dealers als deze zal lukken hun handel te legaliseren. Met zijn advocaat houdt de dealer de ontwikkelingen de komende tijd in de gaten, maar hij is bang dat zelfs vergunningen voor cannabiswinkels aan grote spelers gegeven worden. “Als ik ook hier mijn ervaring moet aantonen, wat moet ik dan? Ik wil niet in de problemen komen voor iets wat eerder strafbaar was.”

Inmiddels heeft hij een online cursus cannabisteeltmanagement gevonden, aan een Amerikaanse universiteit. Zo hoopt hij straks enige kwalificaties te kunnen tonen, maar het is vooral ook leuk. “Als iets illegaal is, is het moeilijk om erover te leren. Nu komen er steeds meer studies. Daar kijk ik naar uit.”