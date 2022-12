Duitsland jaagt voort op verdachten verijdelde coup, huiszoekingen in Italië en Oostenrijk

Duitse politiemensen tijdens de arrestatie van een van de verdachten. Beeld REUTERS

Inmiddels zijn er meer dan 150 invallen gedaan in heel Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe ver het netwerk van staatsgevaarlijke rechts-extremisten in Duitsland reikt.

Sinds woensdagochtend zijn Duitse veiligheidsdiensten bezig met één van de grootste anti-terreuroperaties in de geschiedenis van het moderne Duitsland, waar maanden voorbereidingen aan voorafgingen. Daarbij zijn tot dusver 25 mensen gearresteerd, die verdacht worden van deelname aan de terroristische Reichsbürgerbeweging.

Volgens Holger Münch, president van het Bundeskriminalamt, is de kans groot dat er extra aanhoudingen zullen worden verricht. “We zullen waarschijnlijk nog meer verdachten aanmerken terwijl de invallen de komende dagen doorgaan,” zei de topman van de Duitse federale recherche op tv-zender ZDF.

Veel Duitsers zijn bang dat het netwerk van staatsgevaarlijke rechts-extremisten een stuk verder reikt dan tot zover in beeld is gebracht. Ook Münch erkent dat details over de verijdelde couppoging grotendeels ontbreken. “Zo kunnen we niet uitsluiten dat er nog andere spilfiguren zijn.”

Speurders verlaten het jachtslot Waidmannsheil in Bad Lobenstein-Saaldorf. Beeld REUTERS

Geheime bijeenkomsten

Het brein achter de geplande terreurdaad is de 71-jarige prins en vastgoedondernemer Heinrich Reuss. Na een bloedige coup, waarbij rekening zou worden gehouden met dodelijke slachtoffers, had de prins plaats willen nemen als voorzitter van de politieke afdeling van het land, genaamd ‘De Raad’.

Daarmee zou hij – zo was besproken in Telegram-groepen en bleek uit afgetapte telefoongesprekken tijdens bijeenkomsten op zijn jachtslot in Bad Lobenstein – de volgende keizer van Duitsland moeten worden, als opvolger van Wilhelm II, die in 1918 werd afgezet.

Ook zou het nieuwe Duitsland, naar een idee van de Reichsbürgerrevolutionairen, een apart militair apparaat oprichten. Ex-militair Rüdiger von P. (69) zou het Duitse leger moeten gaan leiden.

De afgelopen maanden ronselde hij politieagenten en (ex-)militairen in Noord-Duitsland en zocht hij naar een geschikte uitvalsbasis in Beieren, Baden-Württemberg en Hessen, om vanuit daar de regering omver te werpen. Op het slot van prins Reuss zouden meerdere schietoefeningen hebben plaatsgevonden.