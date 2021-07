Duitsland bestempelt Nederland als hoogrisicoland: toeristen moeten in quarantaine

Toeristen voor de East Side Gallery in Berlijn. Beeld Getty Images

Een negatieve coronatest is door deze classificatie niet meer voldoende voor een vakantie bij onze oosterburen. Reizigers zonder vaccinatie- of herstelbewijs - waarmee je kunt aantonen hersteld te zijn van een coronabesmetting - moeten eerst in quarantaine. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Een volledige vaccinatie betekent dat de laatste prik minimaal twee weken geleden is. Voor vakantiegangers op doorreis, die niet langer dan 24 uur in Duitsland zijn, gelden de nieuwe regels waarschijnlijk niet.

De quarantaineplicht gaat aankomende dinsdag in. Van reizigers wordt in dit geval verlangd dat ze direct naar hun bestemming gaan en daar tien dagen in quarantaine blijven. Kan de reiziger na vijf dagen een negatieve coronatest laten zien, dan wordt de quarantaine opgeheven.

Het RKI (de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM) bestempelde Nederland vorige week al als ‘basisrisicogebied’. Hierdoor gelden aanvullende eisen voor bezoekers aan Duitsland: zo zijn zij verplicht zich vooraf aan te melden. Verder moeten ze een negatieve testuitslag laten zien, of een bewijs van vaccinatie of herstel.

Oproep Woont u in regio Amsterdam, bent u de dupe van de mogelijke nieuwe reisbeperkingen van Duitsland en wilt u hierover vertellen? Mail naar redactie@parool.nl.

De Duitse regering kijkt bij de classificatie van risico’s naar de gemelde positieve coronabesmettingen in een land en neemt ook andere zaken in overweging. Zijn er op weekbasis bijvoorbeeld tweehonderd positieve coronagevallen per honderdduizend inwoners, dan kan een land van basis- naar hoogrisicogebied gaan.

Ook Spanje is vrijdag op de lijst met hoogrisicolanden geplaatst. Voor onder andere Portugal, Cyprus en Indonesië, die de Duitse regering eerder al als hoogrisicogebied aanmerkte, gelden deze regels al, in ieder geval tot woensdag 28 juli.

Donkerrood

Donderdag kleurden grote delen van Nederland donkerrood op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Groningen was twee weken geleden al donkerrood en deze donderdag kwamen daar Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel bij. Deze gebieden hebben volgens de gezondheidsdienst een zeer hoog coronarisico. De rest van Nederland - Friesland, Limburg, Flevoland, Drenthe en Zeeland - blijven rood.

Tekst gaat verder onder de kaart.

De bijgewerkte coronakaart van het ECDC.

Het ECDC baseert de kleurcodes op het gemiddelde aantal besmettingen en het percentage coronatesten dat een positieve uitslag laat zien. In Nederland liepen beide afgelopen week hoog op. Momenteel is een stabilisatie te zien van het aantal coronagevallen. Donderdag waren er 6301 besmettingen te melden, het laagste aantal in twee weken.