Duitsland anticipeert op wegvallen Russisch gas: eerste fase noodplan afgekondigd

Een compressiestation voor Russisch gas bij de Duitse plaats Mallnow. Beeld Getty Images

Duitsland bereidt zich voor op een mogelijke verslechtering van de gasvoorziening. Na een Russisch dreigement de gaskraan dicht te draaien, riep het land gisteren de eerste fase van het noodplan voor gas uit. Een crisisteam krijgt nu de taak de gasvoorraad continu in de gaten houden.

De Duitse zorgen worden veroorzaakt door een ultimatum van het Kremlin. De Russische president Vladimir Poetin verkondigde vorige week dat hij ‘onvriendelijke staten’ als Duitsland vanaf april enkel nog gas zal leveren tegen betaling in roebels. Dat is een strategie om de wisselkoers van de lijdende Russische munt op te krikken.

De G7 en de Europese Unie weigeren daarmee akkoord te gaan. De Duitse economieminister Robert Habeck zei maandag dat de Russische eis een onaanvaardbare schending van de leveringscontracten betekent. Het Kremlin bond gisteren iets in: betaling met roebels hoeft nog niet per 1 april, de overstap zal geleidelijk worden ingevoerd.

Mogelijke escalatie door Rusland

Volgens Habeck is de eerste fase van het noodplan een vroege waarschuwing en is de gasvoorziening niet direct in gevaar. “Het is belangrijk te benadrukken dat de continuïteit van de voorziening momenteel gewaarborgd is,” zei hij gisteren. Toch wil de regering met het noodplan Duitsland voorbereiden op een mogelijke escalatie door Rusland. De eerste fase van dit plan betekent dat er ‘concrete, ernstige en betrouwbare aanwijzingen’ zijn dat een gebeurtenis de gasvoorziening in gevaar kan brengen.

Het noodplan, dat in 2017 is opgesteld na Europese afspraken, heeft drie crisisniveaus. Na de vroege waarschuwing komt een alarmfase en uiteindelijk volgt de noodfase. In deze derde fase is de gasvoorraad in gevaar en krijgt het crisisteam, dat nu de gasvoorraad monitort, de taak commerciële verbruikers af te sluiten van het gasnetwerk. Zo worden huishoudens, ziekenhuizen, de brandweer en politie verzekerd van gas. Ook Nederland heeft een dergelijk plan, het Bescherm- en Herstelplan Gas.

Ook Duitse consument wordt aangesproken

Volgens de Duitse energie-industrie is het in werking zetten van het gasnoodplan de juiste stap. “Het is noodzakelijk dat alle betrokken partijen nu een duidelijk draaiboek hebben zodat zij hun rechten en plichten weten in het geval van een onderbreking van de bevoorrading,” zei Kerstin Andreae, bestuurslid van het Duitse Verbond van Energie- en Waterbedrijven, tegen het Duitse televisieprogramma Tagesschau. “Dit betekent dat wij nu concreet de noodfase voorbereiden, want in het geval van een bevoorradingsstop moeten we snel handelen.”

Ook Duitsers worden verzocht rekening te houden met de kwetsbare positie waarin het land zich bevindt. “Vanaf nu wordt van elke gasverbruiker, van bedrijf tot particulier, geëist dat hij zijn verbruik zoveel mogelijk reduceert,” zei Habeck. “Iedere kilowattuur telt.”

De Europese gasmarkt reageerde gisterochtend sterk na de aankondiging van de vroege waarschuwing. De prijs op de TTF, de grootste gashandelsplaats van Europa, voor gasleveringen in april schoten in een uur van 110 euro per megawattuur naar 123 euro.