Duitsers vallen voor groen charisma van Annalena Baerbock

Als er nu in Duitsland verkiezingen zouden zijn, zou ze volgens de peilingen al haar opponenten achter zich laten en kleurde het Duitse politieke landschap groen. De Duitse media gaan grotendeels mee in dit verhaal en lijken alleen nog maar oog te hebben voor Annalena Baerbock (40). De charismatische leider van de Duitse Groenen én voormalig trampolinespringster is de gedoodverfde nieuwe bondskanselier.

Ze staat op de covers van de bladen en steelt geregeld de show in bijna alle praatprogramma’s. Baerbock zit op een wolkje. Maar de Groenen hebben al vaker te vroeg gepiekt; het duurt nog vier maanden tot de verkiezingen.

In 2017 waren de Duitse Groenen goed voor 9 procent van de stemmen. In de laatste peiling van het Duitse RTL kwam de partij afgelopen zondag uit op een ongekende 28 procent. De CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel staat momenteel op 23 procent, de socialistische SPD blijft al langer achter.

Ambitieus klimaatbeleid

De Groenen registreren sinds een paar weken ook recordaantallen nieuwe leden. Het heeft veel te maken met het momentum van Anna­lena Baerbock, die ook in andere peilingen favoriet is. Zij zegt de dingen die (vooral jonge) Duitsers op dit moment willen horen: Baerbock belooft een ambitieus klimaatbeleid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, het terugdringen van vreemdelingenhaat en racisme, meer investering in de industrieën van de toekomst én meer Europa.

Veel Duitse media vergelijken haar met twee succesvolle generatiegenoten: Jacinda Ardern (40), de populaire premier van Nieuw-Zeeland, en Sanna Marin (35), de jongste Finse premier ooit. Alle drie jonge vrouwen die met sterke argumenten een heel pragmatisch, non-machobeleid voorstaan, terwijl ze ook nog tijd hebben om hun kinderen op te voeden.

Handstand

Baerbock had twee jaar geleden een originele reactie op de vraag van de gezaghebbende Süddeutsche Zeitung of ze zich kon voorstellen op zekere dag bondskanselier te zijn. De opdracht was het antwoord uit te beelden voor de fotograaf van de krant. Baerbock deed vlot een handstand. Nooit vertoond op het politieke toneel, maar voor haar niet zo moeilijk. Behalve dat ze behoorlijk kon voetballen, was de in 1980 even ten zuiden van Hannover geboren Baerbock een uitzonderlijke turnster. Drie keer werd ze derde op de nationale kampioenschappen.

Baerbock is toevallig net zo oud als Die Grünen. De partij groeide in de jaren tachtig door de demonstraties tegen kernenergie en wilde toen de hele Duitse maatschappij op de schop nemen. Die wilde jaren zijn nu goeddeels voorbij. “De Groenen hebben een linkse flank én een brede groep realisten. Baerbock komt duidelijk uit die laatste hoek,” zegt Luuk Molthof, Duitslandexpert van Instituut Clingendael.

Waar je kunt zeggen dat de CDU onder Merkel wat naar links is gegaan, zijn de Groenen zeker opgeschoven naar het politieke centrum. “Het is echt een nieuwe volkspartij aan het worden. De Groenen en de conservatieven van de CDU/CSU kunnen elkaar op veel beleidsterreinen inmiddels vinden. De Groenen zijn ambitieuzer op bijvoorbeeld klimaatbeleid, digitalisering en Europa, maar ook bereid tot concessies.”

Baerbock is een kind van de hippiegeneratie. Haar ouders (vader werktuigbouwkundige, moeder sociaal werker) namen de kinderen al vroeg mee naar demonstraties tegen kruisraketten en Gorleben, de omstreden locatie voor de opslag van kernafval.

“Ja, er waren waterkanonnen, maar ’s avonds gingen we gewoon naar huis en aten we cake,” vertelde Baerbock daar eerder over. Ze was vooral actief met sporten en haar studie internationaal recht aan de London School of Economics. Na haar afstuderen ging ze in Brussel bij de Groenen aan de slag voor Europarlementariër Elisabeth Schroedter. “In het begin was ze verlegen en introvert. Maar al snel bleek ze een goed organisator. Ze spreekt vloeiend Engels en neemt graag de leiding,” aldus een oud-collega.

Klik met Merkel

Gek genoeg klikt het ook tussen Baerbock en Angela Merkel. De twee zouden elkaar geregeld spreken. Molthof kan zich daar wel wat bij voorstellen. “Ik denk niet dat Merkel het vreselijk zou vinden als Baerbock het stokje overneemt, maar uiteindelijk is Armin Laschet de kandidaat van haar eigen CDU en de man die haar lijn wil voortzetten. Als Baerbock zou winnen en CDU/CSU niet als grootste uit de bus komt, schaadt dat natuurlijk ook Merkels imago en haar nalatenschap in de partij. Maar tot op zekere hoogte hebben Baerbock en Merkel dezelfde leiderschapskwaliteiten: ze zijn pragmatisch, hebben goede dossierkennis en zijn bereid tot het sluiten van compromissen.”

Wat zou het voor Nederland betekenen als Baerbock bondskanselier wordt? Molthof zet zijn geld vooralsnog op CDU/CSU-kandidaat Laschet. “Maar als Baerbock wint, moet Nederland daar wel op reageren. De Groenen staan een ambitieuze Europese politiek voor. Van alle partijen zijn ze het duidelijkst vóór een federaal Europa. Dat is in Nederland een vies woord, maar in Duitsland valt dat anders. Ze zetten in op een Europees leger, op de digitale en economische autonomie van Europa, en verdieping van de economische en monetaire unie. Ook willen ze de EU-begroting uitbreiden en pleiten ze voor Europese belastingen. Dat zijn wel dingen die ook hier voor discussie zullen zorgen.”