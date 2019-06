Duitse tolheffing voor personenauto's in strijd met EU-recht

De Duitse verkeersminister Andreas Scheuer maakte begin dit jaar bekend dat met ingang van oktober 2020 personenauto's tol moeten gaan betalen voor het gebruik van de Duitse snelwegen. Tot nu toe gold al een kilometerheffing voor vrachtwagens bij onze oosterburen.



De zogenaamde ‘PKW-maut’ op de Duitse autobahn kon op verzet van Nederland rekenen, omdat die maatregel grensoverschrijdend verkeer zou verhinderen. Duitsers zelf worden gecompenseerd voor de tol, waardoor het tolsysteem discriminerend zou zijn voor andere automobilisten.



Nederland en Oostenrijk stapten daarom naar het Europese Hof. Volgens Scheuer is de tolheffing echter een kwestie van 'gerechtigheid’. “Iedereen die de infrastructuur in Duitsland gebruikt gaat daarvoor betalen, zonder dat Duitsers daarvoor meer gaan betalen,” sprak hij in zijn nieuwjaarstoespraak.