Duitse partijen presenteren regeerakkoord, ‘klimaat belangrijkste thema’

(V.l.n.r.) minister-president van deelstaat Nordrhein-Westfalen Hendrik Wuest, bondskanselier Angela Merkel, kandidaat-kanselier Olaf Scholz en de burgemeester van Berlijn Michael Mueller. Beeld REUTERS

Een van de laatste punten die in de nacht van dinsdag op woensdag zou zijn afgehamerd, is het klimaatbeleid. Dat geldt volgens Duitse media als overkoepelend thema van het hele akkoord – van verkeer tot industrie en van landbouw tot wonen.

Vooral de Groenen zouden er alles aan willen doen om de Duitse uitstoot te beperken, in de hoop de opwarming van de aarde te remmen tot maximaal 1,5 graad. De nieuwe coalitie zou al per 2030 afscheid willen nemen van kolen, acht jaar eerder dan tot nu toe het plan was.

Komt de regering er daadwerkelijk – de partijen moeten nog instemmen met de deal – dan krijgt Duitsland ruim twee maanden na de verkiezingen een nieuwe regering. Dat is opmerkelijk snel na een voor Duitse begrippen gecompliceerde uitslag. Sneller ook dan veel mensen hadden verwacht.

Gelekt

De SPD werd in september de grootste, maar met wie te regeren? Op een nieuwe ‘Große Koalition’ met de CDU/CSU zat de SPD niet te wachten. De CDU/CSU overigens ook niet. Dus bleven de Groenen en de FDP over. Maar de inhoudelijke verschillen tussen die twee partijen zijn groot, vooral op financieel vlak.

Toch lijken de SPD, de Groenen en de FDP er nu dus wel uit. Woensdagmiddag presenteren zij hun akkoord, waarbij meer duidelijk zal worden over de inhoudelijke afspraken. Tot nu toe is er buiten de klimaatplannen relatief weinig gelekt, al is wel naar buiten gekomen dat het minimumloon zal stijgen en dat de belastingen niet zullen worden verhoogd.

In die twee punten schuilt meteen de crux voor de toekomstige samenwerking: de drie partijen zullen compromissen moeten sluiten. Waar de Groenen, en overigens ook de SPD, zich sterk maakten voor het hogere minimumloon, was FDP tegen belastingverhogingen. Het geeft maar aan dat de drie partijen graag samen willen regeren en bereid zijn daar offers voor te brengen.