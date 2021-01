Duitse lockdown verlengd tot eind januari, meer reisbeperkingen

Beeld AFP

“We vragen alle burgers hun contacten tot het absolute minimum te beperken,” zei Merkel na afloop van het beraad. Zij drong aan op verdere inperking van het aantal sociale contacten, tot maximaal één ontmoeting met iemand uit een ander huishouden. Tot nu mochten twee huishoudens in groepen tot vijf personen bijeenkomen. Bedrijven worden aangemoedigd mensen thuis te laten werken.

Drastische maatregelen

Religieuze diensten zijn alleen toegestaan als aanwezigen minstens 1,5 meter afstand kunnen houden en een mondkapje dragen. Zingen is verboden. Alcohol drinken op publieke plekken wordt ook verboden, op straffe van boetes. Scholen en de kinderopvang blijven dicht, maar voor studenten in hun laatste jaar wordt iets geregeld. “De maatregelen die we hebben genomen zijn drastisch,” erkende Merkel. “Ze zijn krachtiger.”

Duitsland besloot vorige maand scholen, cafés, restaurants en niet-essentiële bedrijven en winkels te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in elk geval tot 10 januari. De verwachting was al dat de maatregelen zouden worden verlengd en aangescherpt, maar sommige deelstaten wilden minder ver gaan dan Merkel.

Reisbeperking

Mensen die wonen in gebieden waar gedurende een week meer dan tweehonderd besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, mogen niet verder dan 15 kilometer van huis gaan. Die drempel is momenteel in meer dan zeventig regio’s bereikt.

Merkel zei dat de vaccinaties hoop geven om terug te keren naar het normale leven. Inmiddels zijn 316.962 prikken gezet, ruim 44.000 meer dan maandag. De Duitse regering is bezig met plannen de productie van vaccins te verhogen.

Duitsland heeft sinds het begin van de epidemie bijna 1,79 miljoen coronabesmettingen gemeld. Ruim 35.500 mensen zijn overleden aan Covid-19.