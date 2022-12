Duitse hoogleraar over coup: ‘Duitse Reichsbürger vormen reële bedreiging’

Duitsland is niet ontsnapt aan een coup, zo stelt Hajo Funke (78), vooraanstaand expert op het gebied van rechts-extremisme in Duitsland. De hoogleraar uit Berlijn erkent wel het gevaar uit extremistische hoek, maar acht de Duitse democratie en samenleving weerbaar.

Hoe concreet waren de plannen om de Duitse regering omver te werpen?

“Zeer concreet. De Duitse veiligheidsautoriteiten hadden de verdachten al een jaar lang in beeld. Het plan was uitgetekend, de wapens lagen klaar. Toch ging het duidelijk om ‘Macht Fantasie’: Een machtsgreep is onmogelijk in Duitsland, daarvoor functioneren onze democratische instituties en inlichtingen- en veiligheidsdiensten te goed. Men is ook alerter na de NSU-terreur, waarbij halfslachtig en te langzaam werd ingegrepen. Bovendien steunt maar 13 procent van de Duitse bevolking het extreemrechtse geweld, de overgrote meerderheid wil in een rechtsstaat leven en de Duitse grondwet beschermd zien. Van het nationaalsocialistische verleden hebben we geleerd: dat nooit meer.”

De hoofdverdachte in de geplande coup is een prins. Kende u hem?

“[Lacht] Nee. Hoewel ik van hem had gehoord, ben ik nooit in Bad Lobenstein geweest (het plaatsje in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen waar de prins een jachtslot bezit). Ik ben ook niet geïnteresseerd in deze prins, het zijn eenlingen. Het netwerk waarin hij actief was is interessanter.”

Hij behoorde tot de extreemrechtse Reichsbürger die achter het coupplan zouden zitten. Hoe gevaarlijk is deze beweging?

“Een reële bedreiging voor politici, buitenlanders en personen die zichzelf als radicaal-links zien. Delen zijn de laatste jaren geradicaliseerd. Ze wordt gevoed door sociale onzekerheid, ophitserij op sociale media en de agressieve representatie van de AfD in het Duitse parlement. Tijdens coronademonstraties zagen we tussen de corona-ontkenners, complotdenkers en neonazi’s plots ook de zwart-witte-rode vlaggen van Reichsbürger. Dat deel lijkt bereid tot geweld en valt daarmee onder de noemer extreemrechts.”

Het afgelopen jaar zou de beweging tweeduizend aanhangers erbij hebben gekregen, op een totaal van 23.000 supporters. Wie zijn deze mensen?

“Twee derde is man en van middelbare leeftijd. Ze komen vaak uit het midden van de samenleving en werken bij de overheid en de Bundeswehr. Ze geloven dat het keizerrijk van 1871 in haar oorspronkelijke omvang voortbestaat, inclusief Elzas-Lotharingen (tegenwoordig Frankrijk) en Oost-Pruisen (het huidige Polen).”

Een voormalige Bundeswehrofficier zit in voorlopige hechtenis op verdenking van het beramen van de coup. Hoe groot is het extreemrechtse netwerk binnen het Duitse leger, de politie en de veiligheidsdiensten?

“Veel groter dan de opgepakte vijftig verdachten, dat is duidelijk. Maar hoe groot is nog onbekend. En of ze ook in de Verfassungsschutz zitten evenmin, al opende Hans-Georg Maassen (de in opspraak geraakte ex-topman van de Duitse geheime dienst) de deur voor extremisten. Hij was anti-buitenlander, afwijzend tegen Joden en zette zich af tegen ‘globalisten’. Met Maassen hebben talloze CDU’ers en SPD’ers een ruk naar rechts gemaakt, onder wie Alexander Gauland (mede-oprichter AfD), Thilo Sarrazin (auteur van het controversiële boek Duitsland schaft zichzelf af) en AfD-Europarlementariër Maximilian Krah.”

Onder de vijftig verdachten bevindt zich een voormalige AfD-parlementariër tevens rechter. Hoe sterk is de verbinding tussen deze partij en de Reichsbürger?

“Er is geen systematische link, maar ze zijn geestverwanten. Ze hangen dezelfde ideologie aan en willen de staat omverwerpen. Björn Höcke, het kwaadaardige genie achter AfD dat met neonazi’s flirt, hield op 3 oktober, de Dag van de Duitse eenheid, een fascistische rede, waarin hij zich openlijk afvroeg of we geweld tegen de staat wel moeten tegenhouden. AfD laat dit soort denken toe in haar propagandistische toespraken. Zo voelde rechtsextremist Stephan Ernst zich na een betoging in Chemnitz gesterkt in zijn plan om burgemeester Walter Lübcke (CDU) te vermoorden.”

SPD-voorzitter Lars Klingbeil vindt dat de AfD niet in het parlement thuishoort maar op de lijst van de geheime diensten. De partij is democratisch gekozen. Vindt u dat niet te ver gaan?

“Correct dat Klingbeil dit oppert. Daar pleitte ik eerder voor in mijn recente boek over Höcke. Een verbod op de partij is een andere vraag, daarvoor is het nog te vroeg.”

Denkt u dat een couppoging ook in Nederland kan plaatsvinden?

“Dat lijkt me onwaarschijnlijk. In Nederland roept premier Rutte niet op tot een staatsgreep, zoals president Trump dat heeft gedaan in de Verenigde Staten. Bovendien wijst een grote meerderheid zulk geweld af.”