Duitse dorpen ontruimd om enorme bosbrand

De sterke, draaiende wind maakt het lastig voor de brandweer de bosbrand te blussen. Die wordt het nog moeilijker gemaakt door de grote hoeveelheid munitie die nog in het gebied rondom Lübtheen ligt. In een magazijn op het militaire terrein liggen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opgeslagen.

De honderden brandweerlieden die op de been zijn, moeten vanwege het gevaar voor explosies op afstand blijven. Er wordt geprobeerd de vlammen met pantservoertuigen en helikopters te bedwingen. De naburige staat Nedersaksen heeft vandaag meer dan honderd brandweerlieden naar het gebied gestuurd. Ook leent de staat manschappen en technisch materieel voor het oppompen en vervoeren van water.

Te ruiken tot in Berlijn

De autoriteiten meldden vandaag dat de vuurzee een omvang van 600 hectaren heeft bereikt. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van de Duitse deelstaat. De brandlucht zou zelfs in het 200 kilometer verder gelegen Berlijn te ruiken zijn. Die geur is ‘vervelend maar niet gevaarlijk,’ schreef de brandweer van de Duitse hoofdstad.

Het dorp Alt Jabel en een kindervakantiekamp werden gisteren al ontruimd. De inwoners van Jessenitz-Werk, Trebs en Volzrade werden vandaag ook opgeroepen hun huis te verlaten. Intussen zijn 900 mensen geëvacueerd.

“De situatie is gespannen,” aldus districtshoofd Stefan Sternberg van Ludwigslust-Parchim. “Op dit moment gaat het niet zozeer om het blussen van de brand, maar om de veiligheid van het leven in de omgeving,” aldus Sternberg, die gisteravond de noodtoestand afkondigde.

De autoriteiten houden er rekening mee dat het vuur is aangestoken. Vaststaat dat de brand op drie verschillende plekken is ontstaan. Mensen die iets hebben gezien of videobeelden of foto’s in de omgeving hebben gemaakt, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.