Duitse ‘coupprins’ heeft meerdere familielinkjes met de Oranjes

Prins Heinrich Reuss XIII met links zijn moeder Woizlawa, nicht van koningin Julianaen aan de andere arm zijn dochter Elena. Beeld Marianne van Dam

Huis Reuss is een normaal gesproken publiciteitsschuw adellijk huis uit van oorsprong de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Sinds woensdagochtend staat de familie vol in de schijnwerpers door de reeks invallen die de Duitse veiligheidsdiensten deden op zo’n 140 verschillende adressen. Daarbij werden 25 mensen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep.

De hoofdverdachte in het strafrechtelijk proces is prins Heinrich Reuss, de dertiende generatie van de gelijknamige dynastie waarvan alle mannen vanaf de 12de eeuw Heinrich heetten. De 71-jarige Heinrich XIII droomde van een nieuwe Duitse regering, gespiegeld aan het oude keizerrijk, met zichzelf aan het hoofd.

Nicht van Prins Bernhard

Het antisemitische en nationalistische gedachtegoed heeft de prins niet van een vreemde: Heinrich Reuss van Köstritz XXXIII – een achteroom van Heinrich XIII – was lid van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. In 1920 trouwde de oom met prinses Marie Adelheid van Lippe-Biesterfeld, een nicht van prins Bernhard. Ook prins Bernhard, getrouwd met onze latere Nederlandse koningin Juliana en vader van prinses Beatrix, was lid van de nazipartij, al bleef hij dat ondanks harde bewijzen tot aan zijn overlijden in 2004 ontkennen.

De familiebanden tussen de Oranjes en Huis Reuss strekken zich verder. Zo was de in Den Haag geboren Sophie van Oranje-Nassau (1824-1897), dochter van Willem II en Anna Paulowna van Rusland, getrouwd met Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach, een van de voorvaderen van de Duitse coupprins Heinrich XII.

Naast de Duits-Nederlandse huwelijken wilden de Duitse keizers de banden met de Oranjes aanhalen vanwege de maritieme kennis van Nederland. De bewondering voor de 17de eeuwse scheepvaarders Michiel de Ruyter en Maarten Tromp was groot, zo schrijft de Rotterdamse historicus Friso Wielenga in een publicatie op de website van de Universiteit van Münster.

Grootvader was broer van Prins Hendrik

Na Sophie van Oranje-Nassau trouwde haar nichtje Wilhelmina (1880-1962), de grootmoeder van Beatrix en in de eerste helft van de 20ste eeuw koningin van Nederland, met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Dat was weer de Duitse broer van Adolf Frederik van Mecklenburg-Schwerin, de grootvader van prins Heinrich XIII. Door zijn vermeende nazisympathieën was Adolf Frederik persona non grata binnen de Oranjes. Geregeld zou hij naar de jachtvelden zijn gegaan met nazi-kopstuk Hermann Göring.

In 2008 spraken de toen 57-jarige Heinrich XIII en zijn moeder prinses Woizlawa Feodora Reuss (in 2019 overleden) tegenover weekblad Elsevier de hoop uit dat de familienaam gezuiverd zou worden. Toenmalig koningin Beatrix ging echter nooit op dat verzoek in. Jaren later heeft zijn eigen adellijke huis de banden met Heinrich XIII verbroken als reactie op zijn steeds radicalere denkbeelden.

Door de afschaffing van de adelstand ongeveer honderd jaar geleden is Heinrich Reuss in Duitsland formeel gezien geen prins. Daardoor kan hij geen aanspraak maken op bepaalde privileges die zijn voorvaderen wel hadden. Door het statusverlies is hij verbitterd geraakt, zeggen familieleden.

Verbeten strijd

Net als Georg Friedrich von Hohenzollern – die tevergeefs aasde op het slot in Doorn waar zijn overgrootvader Wilhelm II in ballingschap zat tijdens de oorlog – voerde Heinrich XIII een verbeten strijd met de Duitse staat over de teruggave van vastgoed. Die strijd heeft hij, in tegenstelling tot Georg Friedrich von Hohenzollern, allang opgegeven.

Als Duitsland nog een monarchie was geweest, had prins Georg Friedrich von Hohenzollern, de 46-jarige achterkleinzoon van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, op dit moment de scepter bij onze oosterburen gezwaaid. Tegenwoordig liggen de telgen van het vorstengeslacht vooral overhoop met de Duitse overheid over de kastelen en villa’s die na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjets werden afgepakt en erna in staatshanden belandden.

Binnen het Heilige Romeinse Rijk gold Huis Reuss lang geleden als een van de machtigste families op het Duitse grondgebied. Vanaf de 14de eeuw waren Heinrichs achtereenvolgens de keurvorsten in de huidige deelstaten Saksen en Brandenburg. Een Heinrich voerde het commando in de Napoleontische oorlogen namens de Duitse keizer. Een andere sneuvelde er in Stalingrad in 1941.

Schietoefeningen voor bestorming

De familie Reuss plantte zich zo snel voort dat de dynastie vanaf de 15de eeuw werd onderverdeeld in heerschappen, waaronder de latere graafschap Reuss-Lobenstein. In de residentiestad Bad Lobenstein, naast een groot bos grenzend aan deelstaat Beieren, bezit de familie van de opgepakte prins het jachtslot waar heimelijk vergaderingen van de coupplanners plaatsvonden, evenals schietoefeningen als voorbereiding op de geplande bestorming van de Bondsdag.

Hoewel de dynastie kan bogen op een rijke familiegeschiedenis van meer dan 800 jaar is de ‘Putsch Prinz’ met zijn fascinatie voor de Reichsbürgerbeweging vooral geïnteresseerd in de moderne geschiedenis: hij verlangt terug naar het soevereine Duits keizerrijk dat na de Eerste Wereldoorlog in 1918 uiteenviel.

Daarbij geeft hij, zoals andere aanhangers van de terroristische beweging, zijn eigen twist aan het verhaal. Zo is de huidige Duitse regering volgens de prins een marionet van de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog en draagt de Joodse bankiersfamilie Rothschild de verantwoordelijkheid voor beide verwoestende oorlogen op het continent.

Een jonger familielid (eveneens Heinrich genaamd, maar geen zoon of neef) noemde Heinrich eerder in Duitse media ‘een verwarde oude man’. Der Spiegel schrijft deze week dat hij dikwijls met een walkietalkie rond zijn jachtslot wandelde, bezoekers zagen er de laatste jaren de Reichsbürgervlag in zwart-wit-rood wapperen.